San Diego Comic-Con Málaga 2025: ya hay fecha para la venta de entradas

El anuncio más esperado en el día más indicado. Fans de medio mundo esperan con ansias el momento de comprar las entradas para la San Diego Comic-Con Málaga 2025. Este 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars, o como se le conoce en el mundillo friki, el May The 4th Be With You. La Fuerza y las buenas noticias nos acompañan y la organización de las SDCC Málaga anuncia que las entradas se podrán adquirir desde este 15 de mayo.

Queda por anunciar precios y plataforma oficial de venta, pero desde la organización apuntan que es prioritario conseguir el 'Registration ID' desde la web oficial de la San Diego Comic-Con Málaga. Sin este pre-registro no habrá opción de comprar los pases. Ante del 14 de mayo, los usuarios recibirán un correo con este número de identificación.

La organización ya aclara que las acreditaciones son personales e intransferibles, así que para compras conjuntas de entradas cada usuario mayor de 14 años debe tener su propio Registration ID.

¿Cuánto podrían costar las entradas? Todo es especular, de momento, pero una referencia inicial son los precios de la San Diego Comic-Con original, donde el pase completo para los cuatro días tiene un coste aproximado de 300 euros. Eso equivale a una media de 75 euros por día. Se espera que los pases en Málaga se sitúen en una horquilla similar, aunque ajustados al mercado español, indican fuentes de la organización.

Más de 60.000 visitantes

La Comic-Con San Diego Málaga celebrará su primera edición entre el jueves 25 al domingo 28 de septiembre de este año en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. Espera recibir 60.000 visitantes el primer año y durante sus cuatro jornadas la Comic-Con ofrecerá 300 horas de eventos y entretenimiento. Se trata de la primera salida internacional de la firma en más de medio siglo de éxitos, mención aparte de su filial en Orlando.

Por tanto, esta convención internacional, uno de los mayores eventos del entretenimiento en el mundo, abre en Málaga su filial europea gracias al acuerdo con la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz y la Agencia Digital Andaluza, y el Ayuntamiento de Málaga.