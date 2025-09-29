La borrasca exGabrielle deja aguaceros leves en la Costa y la Serranía en Málaga

Sin pena ni gloria. La esperada borrasca ex-Gabrielle, llamada así porque en origen fue un ciclón tropical que tenía ese nombre, ha tenido en ... la provincia de Málaga un impacto mucho menor del que se preveía hasta últimas horas de la tarde del domingo. En ese momento, el Centro Meteorológico de Aemet en Málaga desactivó el aviso, de nivel amarillo (riego leve). De haberse cumplido este, habría supuesto descargas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y 40 acumulados a lo largo del episodio.

Entonces, la retirada del aviso ya indicó que las lluvias, aunque con certeza se iban a producir, serían menores que las esperadas en un primer momento, por el desvío de la trayectoria de la borrasca, que ha enfilado por latitudes más elevadas, hasta colocarse en la Comunidad Valenciana, donde está cayendo con mayor virulencia durante la jornada de hoy.

En cualquier caso, la red Hidrosur de la Junta de Andalucía muestra algunos acumulados reseñables, especialmente en el interior de la Costa del Sol occidental y en la Serranía de Ronda. El punto más beneficiado ha sido, como viene siendo habitual (pues es uno de los enclaves más húmedos de la provincia) el paraje de Los Reales de Sierra Bermeja, al norte de Estepona. Allí se han contabilizado, de momento, más de 16 litros por metro cuadrado.

Otros puntos reseñables han sido Cortes de la Frontera, en torno a 10 l/m2; Pujerra (8); la laguna de Fuente Piedra (7); Alfarnatejo y el río Genal, en Jubrique (5); así como Cañete la Real, con 4. Ha llovido también en muchos otros puntos, sobre todo de la parte occidental de la provincia, aunque con cantidades menores. En la capital ha sido prácticamente imperceptible.

Predicción

El Centro Meteorológico prevé que hoy todavía podría seguir lloviendo, al menos hasta las 18.00 horas, cuando el riesgo cae al mínimo. Aunque la novedad en cuanto a la predicción es que ahora se ven posibles chubascos (sin avisos activados) también durante las jornadas de mañana, martes, y del miércoles. La probabilidad es mayor durante la noche y a primeras horas de la mañana, en ambos casos.

Las temperaturas han bajado ligeramente, y la máxima prevista para hoy y la mayor parte de la semana rondará los 25 grados en la capital y la Costa (ligeramente más baja en el interior). En cambio, esta situación nubosa mantiene las mínimas nocturnas en valores altos para esta época, por encima de los 20 grados.

De cara al fin de semana, aunque todavía puede haber cambios, la tendencia es a un alza de nuevo de los termómetros, que rondarán otra vez los 27-28 grados durante el día; con cielos poco nubosos y sin riesgo de precipitaciones a la vista.