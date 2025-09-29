Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Turistas bajo la lluvia en el Centro de Málaga, en una imagen de archivo. M. FERNÁNDEZ. ARCHIVO

La borrasca exGabrielle deja aguaceros leves en la Costa y la Serranía en Málaga

Los mayores acumulados durante la madrugada y lo que va de jornada se han recogido en Los Reales de Sierra Bermeja, con más de 16 litros

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:50

Sin pena ni gloria. La esperada borrasca ex-Gabrielle, llamada así porque en origen fue un ciclón tropical que tenía ese nombre, ha tenido en ... la provincia de Málaga un impacto mucho menor del que se preveía hasta últimas horas de la tarde del domingo. En ese momento, el Centro Meteorológico de Aemet en Málaga desactivó el aviso, de nivel amarillo (riego leve). De haberse cumplido este, habría supuesto descargas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y 40 acumulados a lo largo del episodio.

