Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios coches transitan la V30 en Valencia en la que los carteles avisan del riesgo de lluvias Efe

Las fuertes lluvias afectan a la Comunidad Valenciana y Aragón y causan algunas inundaciones

La llegada de la borrasca extratropical Gabrielle ha dejado, por el momento, el desbordamiento de los barrancos de la Muerte, en Zaragoza, y el de La Saleta, en Valencia, además de retrasos en trenes y cortes en carreteras

C. P. S.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:38

La borrasca extratropical Gabrielle que afecta al litoral mediterráneo del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha dejado ya sus ... primeros estragos. Durante la noche, la gran cantidad de agua caída ha desbordado el río Huerva en Zaragoza y del barranco de La Saleta en Aldaia, en la provincia de Valencia, y ha habido cortes de suministro eléctrico en la provincia de Tarragona. En la Comunidad Valencia, todavía con el miedo por los afectos que tuvo la dana del 29 de octubre del año pasado, el Ejecutivo que encabeza Carlos Mazón y el de Salvador Illa ordenaron ayer la suspensión de las clases en centros de Valencia y Cataluña para este lunes, 29 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  5. 5 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  6. 6 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  7. 7

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  9. 9 Arnold Schwarzenegger: «Málaga es una ciudad preciosa, lo que he visto es espectacular»
  10. 10

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las fuertes lluvias afectan a la Comunidad Valenciana y Aragón y causan algunas inundaciones

Las fuertes lluvias afectan a la Comunidad Valenciana y Aragón y causan algunas inundaciones