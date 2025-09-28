Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exhuracán Gabrielle llega desde el Atlántico. Reuters

Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones»

Las lluvias que trae la borrasca extratropical Gabrielle llegaban a la región el domingo por la tarde y se mantendrán hasta el martes

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:07

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en buena de la provincia de Valencia para este lunes. La alerta se produjo ... a primera hora de la tarde, precisamente en un día en el que ya se había dado el aviso naranja en toda la región por riesgo de fuertes lluvias, lo que ha obligado a suspender las clases en la capital valenciana y también otros municipios de la provincia. El mensaje Es-Alert enviado a las 15:28 horas incluía la recomendación de «buscar zonas altas» o subir «a un piso superior» si la persona se encontraba «en zona inundable». Las mayores precipitaciones se esperaban, a priori, entre las 20:00 horas del domingo y las 4:00 de la madrugada del lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  7. 7 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones»

Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones»