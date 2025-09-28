Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cabecera de una de las dos marchas que confluyeron en la manifestación de este domingo contra la gestión de la Generalitat valenciana en la dana. Irene Marsilla

Nueva marcha multitudinaria en Valencia para exigir la dimisión de Mazón tras la dana

Tras varias concentraciones con una afluencia moderada en los últimos meses, la protesta popular ha logrado reunir este domingo entre 8.000 y 10.000 personas

Moisés Rodríguez y Burguera

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:49

Miles de personas ascendiendo desde ambos flancos hasta el centro del Pont de la Solidaridad en Valencia. Esta ha sido la imagen simbólica, la que ... más después de tantas en otra tarde sumamente emotiva y amarga para los afectados de la trágica dana del 29 de octubre de 2024. Ha emulado a los días posteriores a la tragedia, cuando miles de personas transitaban por este puesto elevado, cepillos y otros enseres en mano, para ayudar a gente que no conocían de nada pero que lo habían perdido todo. «Sols el poble salva al poble», rezaba una de las pancartas que se han subido por la barandilla, para que la vieran quienes ya estaban en lo alto del puente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  3. 3

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  7. 7 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueva marcha multitudinaria en Valencia para exigir la dimisión de Mazón tras la dana

Nueva marcha multitudinaria en Valencia para exigir la dimisión de Mazón tras la dana