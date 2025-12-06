Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imágenes de archivo de Rosa Torres, Remedios Martel y Marisa Bustinduy.

Unas 300 mujeres socialistas en Málaga respaldan el manifiesto que expresa condena a acoso o conductas machistas

El manifiesto está promovido por la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga que dirige Yolanda Florido

Europa Press

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:14

Unas 300 mujeres han respaldado ya el manifiesto que promovió este pasado jueves la Secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga en el que expresaban « ... de manera clara y contundente» su condena «absoluta a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista, venga de quien venga y ocurra donde ocurra» tras la denuncia de una militante de Torremolinos contra el secretario general del PSOE Local, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual y que SUR adelantó en primicia. «Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta», apostillan.

