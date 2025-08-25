La VPO se le atraganta a la Junta en Málaga: nuevo retraso en un proyecto de 50 pisos que planeó hace más de 15 años

Más de 15 años después de que fuera planeado, el proyecto de la Junta de Andalucía para construir una promoción de 50 VPO en un ... amplio solar de la zona del Perchel norte, enmarcado por las calles Cerrojo y Agustín Parejo, sigue sin terminar de activarse. A principios de año, en el mes de enero, desde la Consejería de Fomento se anunció que era inminente el concurso para ceder este suelo a una promotora privada para que ejecute las obras y venda las viviendas, a cambio de ceder algunas a la administración regional, lo que se denomina como un modelo de 'permuta'.

Sin embargo, siete meses después, ese concurso sigue sin ponerse en marcha, y el proyecto de las 50 VPO está parado. A consultas de SUR, desde Fomento han admitido que esta actuación de vivienda protegida en la calle Cerrojo «ha experimentado un retraso debido a un trámite administrativo relacionado con la licencia de obras, que requería resolver la cesión de una parte del suelo para un vial ya existente al Ayuntamiento de Málaga y su inscripción en registro».

«Este asunto, que venía pendiente desde hace muchos años, quedó detectado a comienzos de este año y ha sido ya solucionado», han asegurado desde la consejería de la que depende la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Según han detallado desde este organismo regional, la resolución para desbloquear el asunto del vial «ya se ha firmado», lo que dará pie a que la promoción pueda recabar la licencia de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La intención de la AVRA es sacar a concurso el suelo «tras el verano» con un proyecto residencial que cuente con todos los permisos necesarios para su ejecución, lo que animará a las empresas a optar por su ejecución. Desde Fomento han remarcado que quieren garantizar que «el expediente esté perfectamente depurado y sin obstáculos que puedan volver a retrasar su ejecución».

Así, este proyecto de VPO se le sigue atragantando a la Junta, que hasta ahora no ha sido capaz de terminar de impulsarlo en un momento en el que la carestía de este tipo de viviendas se agudiza más en la capital, por la escalada de precios.

Ampliar Recreación del proyecto de 50 VPO previsto por la Junta en la calle Cerrojo. Sur

Diseñada por el estudio del arquitecto Luis Machuca, que ha modificado el proyecto para introducirle un sótano con 50 aparcamientos, respetando los restos arqueológicos que aparecieron en el solar, la actuación prevé medio centenar de VPO en régimen de venta, de las que 41 serán de dos dormitorios, seis de tres dormitorios, y tres de una habitación.

La empresa que asuma esta intervención tendrá que afrontar una inversión de 5,6 millones de euros para la que se ha estimado un plazo de ejecución de casi dos años desde que se inicien las obras. No obstante, contará con la ventaja de que la Junta se la cederá con proyecto, licencia de obras y calificación provisional de las viviendas.

Además de este proyecto, hay otros casos similares de suelos de la Junta en los que está prevista la construcción de VPO y para los que el Gobierno andaluz también ha previsto su cesión a privados mediante unos concursos que sigue sin convocar. Algunos proceden del fallido plan de las 'tecnocasas' que el Ejecutivo regional pactó con el Ayuntamiento en 2005 y que bloqueó un buen número de solares del Centro para la construcción de unas viviendas en alquiler con un espacio vinculado para el 'teletrabajo' que nunca llegaron a realizarse. Veinte años después, la AVRA ha aprobado deshacerse de dos de estas parcelas: una para 28 viviendas y la misma cantidad de aparcamientos y trasteros entre las calles Alta y Parras (1.162 metros cuadrados), y otra para 40 pisos y 40 plazas de garaje en la calle Cobertizo del Conde (1.239 metros cuadrados).

La Consejería de Fomento posee terrenos para 134 VPO en el entorno del Centro y otras zonas pero no los ha activado aún

Otros dos solares que la Junta posee para la construcción de VPO están ubicados en la plaza de San Pablo, en la Trinidad, y tienen capacidad para albergar 17 y 25 viviendas, respectivamente. En este caso, también son espacios que llevan años baldíos, sin que haya una apuesta decidida por parte del Gobierno andaluz para darles uso. Por el momento, su futuro está pendiente de las conversaciones con el Ayuntamiento en relación al proyecto municipal para construir en la plaza y bajo los tres solares que la rodean (los dos para VPO y un tercero reservado la futura casa hermandad de la Cofradía de Jesús Cautivo) un aparcamiento para residentes de tres sótanos, con capacidad para unas trescientas plazas.

El canje de parcelas con el Ayuntamiento para hacer posible el citado proyecto de casa hermandad del Cautivo ha dejado en manos de la Junta otro solar para 24 VPO que el Consistorio poseía en la calle Pilar Lorengar, frente al hospital Quirón.

Por otra parte, el Gobierno andaluz tampoco impulsa la rehabilitación del denominado Corralón de las Dos Puertas, entre las calles Curadero y Rosal Blanco, en la zona de El Molinillo, para que albergue viviendas protegidas. Más de una década ha pasado ya desde que este edificio de 1900, que cuenta con protección arquitectónica de grado 1, fuera desalojado y tapiado, sin que el Gobierno andaluz haya movido ficha para su puesta en valor. Se trata de uno de los inmuebles incluidos en la Lista Roja del patrimonio español en peligro que elabora la asociación Hispania Nostra.

Así, todavía quedan años para que se construyan estas VPO y se convoquen los sorteos para adjudicarlas. Una vez que la Junta logre ceder su ejecución a promotores privados, estos tendrán que sortear el embudo urbanístico al que la burocracia somete los proyectos en el Centro de Málaga y su entorno. Prueba de ello son los suelos que la Junta entregó en 2023 a la promotora Lagoom Living para la construcción de 84 VPO en alquiler en la calle Lagunillas.

Las obras de este proyecto están aún condicionadas por nuevos sondeos arqueológicos y derribos, que no fueron autorizados hasta el pasado mes de junio. Asimismo, están pendientes de la tramitación de un expediente urbanístico previo las 57 VPO que también Lagoom Living, tras la que se encuentran inversores suecos, prevé desarrollar en un suelo de la calle Gigantes que igualmente adquirió en un concurso de la AVRA a finales de 2023.