Solar de la calle Cerrojo en el que se desarrollará el proyecto para 50 VPO. Sur

La VPO se le atraganta a la Junta en Málaga: nuevo retraso en un proyecto de 50 pisos que planeó hace más de 15 años

Una incidencia burocrática respecto a la cesión de suelo para un vial ha demorado el concurso para ceder la actuación a un promotor privado

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:41

Más de 15 años después de que fuera planeado, el proyecto de la Junta de Andalucía para construir una promoción de 50 VPO en un ... amplio solar de la zona del Perchel norte, enmarcado por las calles Cerrojo y Agustín Parejo, sigue sin terminar de activarse. A principios de año, en el mes de enero, desde la Consejería de Fomento se anunció que era inminente el concurso para ceder este suelo a una promotora privada para que ejecute las obras y venda las viviendas, a cambio de ceder algunas a la administración regional, lo que se denomina como un modelo de 'permuta'.

