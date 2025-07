El proyecto para 109 VPO en la zona de Lagunillas se desbloquea tras dos años sumido en la maraña burocrática

Jesús Hinojosa Málaga Miércoles, 2 de julio 2025, 00:13 | Actualizado 00:54h. Comenta Compartir

No son pocos los casos en los que la actuación de las administraciones públicas no va a la rapidez que requieren en este momento de ... crisis habitacional los nuevos proyectos de viviendas protegidas. Ejemplo de ello es la actuación programada desde hace años para construir un centenar de VPO en unos solares y edificios vacíos que existen entre las calles Lagunillas y Victoria. Hace ya dos años que el Gobierno andaluz cedió por concurso este espacio a la promotora de capital sueco Lagoom Living para que realizara este proyecto, que va a ser heredero del que se diseñó en este mismo enclave dentro del fallido plan de las 'tecnocasas'. Sin embargo, los primeros permisos para retomarlo no han llegado hasta ahora.

En concreto, hace tres semanas que Lagoom recabó el visto bueno de la delegación de Cultura para retomar los sondeos arqueológicos en este enclave, y está a la espera de recibir en breve de la Gerencia de Urbanismo los permisos de demolición de los edificios que deben desaparecer para que puedan ejecutarse estas prospecciones. Desde Lagoom Living se lamentan de que hayan tenido que pasar dos años desde que la Junta les cedió el suelo para que puedan empezar a actuar. Según ha apuntado su cofundador y responsable, Javier Braza, el último informe de Cultura ha tardado unos siete meses. Desde la Delegación del Gobierno andaluz han declinado valorar este retraso. «En este tiempo ha habido un partido de ping-pong entre la Junta y el Ayuntamiento en el que la pelota hemos sido nosotros, el promotor», ha declarado Braza a SUR, al tiempo que ha lamentado que ambas administraciones no pongan más medios a disposición de la delegación de Cultura y la Gerencia de Urbanismo, respectivamente, para agilizar este tipo de proyectos residenciales, cuando más falta hacen. «No es posible que Cultura tenga tan poco personal. No tiene sentido que se esté favoreciendo rehabilitar el casco urbano y no sean capaces de asignar partidas económicas para poner los medios necesarios para que se puedan acometer las obras», ha argumentado Javier Braza. Con la ansiada luz verde de Cultura ya sobre la mesa, y la licencia de demolición de Urbanismo ya informada, Lagoom confía en que, en este mes de julio, pueda empezar a intervenir en este enclave, donde finalmente va construir y explotar un total de 109 VPO de alquiler. Su intención es llevar a cabo la demolición de edificios desalojados y los sondeos arqueológicos por fases, pero sin pausa, con el objetivo de que los primeros trabajos para las futuras viviendas protegidas puedan comenzar a lo largo del próximo otoño. La convocatoria para acceder al sorteo de estas viviendas se activará en 2027 y su alquiler rondará los 750 euros para un piso de dos dormitorios con garaje y trastero Según han apuntado desde la promotora, en este compás de espera también se ha resuelto la situación de una persona que todavía reside en uno de los edificios que quedan en pie en la zona y a la que se va a ofrecer un vivienda en el nuevo proyecto, así como la posibilidad de que se encargue de las tareas de mantenimiento y jardinería de los futuros edificios. La intención de Lagoom es que puedan construirse sobre tres sótanos para un total de 109 plazas de aparcamiento. No obstante, la ejecución bajo tierra depende del resultado de los sondeos arqueológicos que van a desarrollarse en los próximos meses. Si no hay demoras, las viviendas podrían estar terminadas para finales del año 2027. Como sucede en otras promociones de VPO, Lagoom Living abrirá una convocatoria específica (a mediados de 2027) para que los interesados en ellas puedan participar en el previsible sorteo que se llevará a cabo para su adjudicación. La mayoría de estos pisos, el 70%, será de dos dormitorios y se ofrecerán con unas rentas de unos 750 euros al mes, incluida plaza de garaje y trastero. Eso sí, los aspirantes deberán estar inscritos en el registro de demandantes de VPO que gestiona el Ayuntamiento y no superar unos determinados límites salariales, en concreto 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que actualmente está en 8.400 euros anuales, por lo que tendrían que estar por debajo de 46.200 euros de ingresos. También mediante un concurso de suelo que convocó la Junta de Andalucía hace dos años, Lagoom Living se hizo con otra de las parcelas del fallido plan de las 'tecnocasas' para construir VPO en el amplio solar de la calle Gigantes, junto a Carretería. En este caso, esta promotora va a acogerse a las posibilidades que ofrece un decreto que aprobó la Junta a principios de este año para incrementar el número de viviendas hasta un total de 67 pisos protegidos en alquiler. Esta actuación está en fase de redacción de proyecto, y a la espera de que el Ayuntamiento apruebe inicialmente un estudio urbanístico para encajarla en el citado terreno del Centro Histórico. Lagoom espera que ese expediente pueda aprobarse definitivamente ese año. Por el momento, como otros casos similares, está lastrado por la disparidad de criterios entre los técnicos de Urbanismo y de Cultura en relación a proyectos para el casco antiguo que suponen una agrupación de varias parcelas. «Estas dilaciones excesivas producen un desgaste en los inversores. No entendemos por qué no se priorizan estas actuaciones residenciales que ahora son tan demandadas», ha afirmado Javier Braza.

