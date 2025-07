Javier Braza: «El nuevo plan de VPO del alcalde de Málaga no es viable sin ayudas a fondo perdido para construir los pisos»

Javier Braza, cofundador y responsable del grupo promotor Lagoom Living, que hace ya tres años irrumpió en el panorama inmobiliario de Málaga para apostar por ... la construcción de viviendas protegidas en alquiler, sostenido por un fondo inversor de capital sueco, pone en duda la viabilidad del plan anunciado la semana pasada por el alcalde, Francisco de la Torre, para que los promotores construyan y exploten 1.700 VPO de alquiler temporal en una veintena de parcelas dotacionales, como permite el decreto de la Junta para impulsar la vivienda protegida. A su juicio, esta iniciativa «no es viable sin que existan subvenciones a fondo perdido de 400 euros por metro cuadrado útil como mínimo para construir las viviendas».

Braza considera que el Ayuntamiento debería haber convocado una mesa de trabajo con empresas promotoras del sector interesadas en la VPO para poner en común las características con las que sacar a concurso las parcelas para desarrollar estos proyectos. Así, no está de acuerdo con que el Consistorio haya establecido «de forma frívola» un alquiler tope de 10 euros por metro cuadrado al mes para estos pisos, anunciando que premiará a las empresas que reduzcan esa cuantía. «¿Por qué se limita a ese precio? ¿en base a qué?», se ha preguntado Braza, quien echa en falta un mayor análisis con el sector para sentar las reglas del juego de esta propuesta que el equipo de gobierno prevé aprobar en el pleno de este miércoles.

Asimismo, el responsable de Lagoom no comparte que la mayor parte de las viviendas de este plan sean de un solo dormitorio porque, a diferencia de los datos que maneja el Ayuntamiento, asegura que la mayoría de los aspirantes a un piso protegido de alquiler lo quiere con dos dormitorios. «En la filosofía de vida de las personas está vivir en pareja de forma mayoritaria. En el Plan Vive de Madrid, las VPO de un dormitorio no llegan al 30%. No se nos ha consultado», ha declarado Javier Braza que, no obstante, ha alabado el interés y la rapidez con la que el equipo de gobierno municipal ha puesto en marcha la opción de construir VPO en suelos de equipamiento municipales que están vacíos y sin un destino concreto.