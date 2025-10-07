Sevilla se desmarca de Málaga y presume de mantener los coches de caballo

Los ecos de la prohibición de los coches de caballo en Málaga han resonado en gran parte de Andalucía, donde la noticia se ha ... convertido en tema de conversación e incluso portada de los periódicos. Entre ellos en Sevilla, donde hay una gran tradición y negocio alrededor de esta actividad turística.

En la ciudad vecina, los medios locales han destacado hoy que el Ayuntamiento de Sevilla se ha desmarcado de la medida tomada en Málaga y que actualmente está estudiando la modificación de las ordenanzas con los cocheros y el Colegio de Veterinarios.

El Diario de Sevilla, de hecho, ha llevado el tema a la portada del periódico impreso y, con una foto que ocupa toda la portada (a cinco columnas), apunta: «Sevilla mantendrá los coches de caballo». En el texto añade que «el Ayuntamiento se desmarca de la iniciativa aprobada en Málaga».

El planteamiento seguido en Sevilla es similar al que defiende el Colegio de Veterinarios, que apuesta por una regulación para garantizar el bienestar de los animales que están trabajando. En un informe elaborado a nivel nacional apuntan, entre otras cosas, que las paradas deben estar a la sombra y que se les debe proporcionar agua.

Pese a la aparente mayoría, Podemos Sevilla ha reclamado al Gobierno municipal que abra un debate «público y transparente» sobre el futuro de estos vehículos en la ciudad, y ha propuesto la celebración de una consulta ciudadana para conocer si la población respalda la continuidad de esta actividad.

De forma similar, el Partido Animalista Pacma ha celebrado el avance como un paso decisivo hacia la eliminación definitiva de una práctica que califica de «obsoleta y cruel», y ha pedido que Sevilla, Córdoba y otras ciudades andaluzas sigan el mismo camino.