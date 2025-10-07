Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches de caballo en Sevilla. Sur

Sevilla se desmarca de Málaga y presume de mantener los coches de caballo

El Consistorio sevillano está estudiando la modificación de las ordenanzas con los cocheros y el Colegio de Veterinarios

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 15:04

Comenta

Los ecos de la prohibición de los coches de caballo en Málaga han resonado en gran parte de Andalucía, donde la noticia se ha ... convertido en tema de conversación e incluso portada de los periódicos. Entre ellos en Sevilla, donde hay una gran tradición y negocio alrededor de esta actividad turística.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  7. 7 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  8. 8 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sevilla se desmarca de Málaga y presume de mantener los coches de caballo

Sevilla se desmarca de Málaga y presume de mantener los coches de caballo