De la Torre ha participado en la inauguración de Global Photonics Economic Forum 2025'. Pedro J. Quero

El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballo: «Hay alternativas más interesante que llevarlos al sacrificio»

Francisco de la Torre apunta que estos animales podrían integrarse en alguno de los espacios de hípica o equitación que hay en la ciudad

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 13:03

Comenta

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido este martes la prohibición del uso de coches de caballo para fines turísticos. Tras ... anunciar ayer la revocación de las 25 licencias que quedaban activas en la ciudad, el regidor ha insistido hoy en se trata de «una decisión acertada» porque «la imagen de esos animales trabajando así provoca un cierto rechazo por parte de la población local y también la de fuera».

