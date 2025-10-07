El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballo: «Hay alternativas más interesante que llevarlos al sacrificio»

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido este martes la prohibición del uso de coches de caballo para fines turísticos. Tras ... anunciar ayer la revocación de las 25 licencias que quedaban activas en la ciudad, el regidor ha insistido hoy en se trata de «una decisión acertada» porque «la imagen de esos animales trabajando así provoca un cierto rechazo por parte de la población local y también la de fuera».

Una vez tomada la decisión, la principal incógnita es qué va a pasar con los caballos a partir de ahora, y más cuando algunos cocheros han dejado caer que el destino final puede ser el matadero. A este respecto, De la Torre ha considerado que «hay alternativas más interesante que llevarlos al sacrificio». Entre ellas, ha apuntado que estos animales podrían integrarse en alguno de los espacios de hípica o equitación que hay en la ciudad o seguir siendo útiles para el uso personal de cada uno de ellos. «Pero no es lo mismo que estar trabajando el animal a pleno sol en horarios amplios».

El regidor ha insistido en que con esta medida «creo que avanzamos en la línea de ir hacia una ciudad más del siglo XXI que del siglo XIX» y ha añadido que se trata de una medida que «ha recibido muchos apoyos de gran parte de la población malagueña».

Cuestionado sobre si el Ayuntamiento va a mediar para garantizar ese bienestar animal que persigue ha añadido que ellos pueden y deben mediar, aunque acto seguido ha puesto sobre la mesa que «siempre hay un mercado de animales y gente interesada en comprar un caballo para utilizarlo desde el punto de vista del deporte o de una manera distinta».

Respecto al tiempo que aún pueden utilizar las caballerizas municipales de Teatinos, el alcalde ha dicho que «se puede buscar una solución» (a los cocheros se les ha dicho que deben abandonarlas en el plazo de un mes), pero ha recordado que todos ellos han tenido tiempo suficiente para buscar una alternativa. «No quiero criticarles, pero han tenido meses para buscarla. Esto no es una solución que ha surgido en un día, esto venimos meses, por no decir casi años, hablando y negociando».