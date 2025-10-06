¿Qué va a pasar con los animales tras revocarse las licencias de los coches de caballo en Málaga?

Una de las grandes dudas que quedan sobre la mesa tras la revocación de las 25 licencias de coches de caballos que quedaban activas es ... qué va a pasar con los animales. El Ayuntamiento de Málaga ha indemnizado a cada uno de los titulares de las licencias con 125.380,48 euros y les ha dado un mes para abandonar las caballerizas de Teatinos, pero el destino de los equinos aún sigue en el aire.

Si no hay cambios, el futuro de cada uno de ellos será decisión exclusiva de sus propietarios. Muchos de ellos han comenzado a buscar compradores tanto para los animales como para los coches y el resto de arreos que tienen en las cuadras. Pero avanzan que no es tarea sencilla porque los animales están domesticados y acostumbrados a realizar sólo este trabajo.

Otra posibilidad, más complicada, es que los animales puedan trasladarse a otras ciudades donde aún se presta este servicio. En la provincia aún funciona en Marbella, Fuengirola y Mijas, y en el resto de Andalucía se puede utilizar en grandes ciudades como Sevilla o Córdoba.

La última posibilidad, y la que nadie está dispuesto a que ocurra, es el sacrificio de los animales. Algunos cocheros reconocen que muchos de ellos ya están viejos y que su mantenimiento es costoso, por lo que es inviable llevarlos a un picadero donde se tenga que pagar un alquiler, la comida y los servicios veterinarios. «Hablan de bienestar animal pero los están llevando a todos los animales al matadero», se quejan algunos profesionales.

Por todo ello apuntan que la mejor salida sería que el Ayuntamiento de Málaga les deje estar durante más tiempo en las cocheras o incluso que se haga cargo del mantenimiento de los animales durante el tiempo que les quede de vida. «No hay que olvidar que nos han indemnizado por el rescate de las licencias, no por el mantenimiento de los animales y los enseres», concluyen.