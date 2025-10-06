Adiós a los coches de caballos en Málaga

Málaga ha dicho adiós a los coches de caballos. El alcalde de la ciudad, Francisco De la Torre, ha anunciado este lunes que desde hoy ... está prohibido el uso de este medio de transporte como transporte turístico en la ciudad.

El regidor, en un vídeo publicado en redes sociales, ha anunciado que la ciudad da este paso «pensando en el bienestar y la seguridad de los animales».Hasta ahora quedaban 25 licencias en la ciudad y sus propietarios han sido indemnizados para adelantar el fin de esta actividad, que estaba inicialmente prevista para 2035.

De la Torre termina el vídeo recordando que «Málaga ha evolucionado y ahora hay muchas formas sostenibles de recorrer la ciudad: la mejor de todas disfrutar de un paseo por nuestras calles».

Esta revocación supone la indemnización a los titulares de las licencias ya que no van a poder ejercer su actividad hasta la fecha prevista mediante ordenanza. Así, el importe de la indemnización, que ya ha sido abonado a los titulares, por la amortización de cada licencia asciende a 125.380,48 euros tal y como establece el informe de valoración de la indemnización por amortización de licencias del servicio de transporte de viajeros en coche de caballos elaborado por la entidad R&L Auditores en febrero de este año.

De las 55 licencias de coches de caballo que existían en 2018, 30 ya fueron objeto de rescate y amortización, con carácter voluntario y previa indemnización, en las anualidades de 2016, 2018, 2019 y 2020, en ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 25 de mayo de 2018. La revocación de las 25 licencias restantes ha venido determinada por la incompatibilidad de la actividad del servicio de paseo en coches de caballos con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para los usuarios de la vía pública como para los propios animales.

Por otra parte, hoy quedará retirada la señalización vertical indicativa de la reserva de plazas para aparcar los coches de caballos ubicadas en Cortina del Muelle, Paseo de los Curas y avenida Cervantes. Los espacios del Paseo de los Curas y de la avenida Cervantes han sido señalizados para la ubicación de nuevas plazas de aparcamiento para motos.