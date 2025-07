Sale adelante el plan para que Málaga destine 24 parcelas de equipamiento a VPO

Como era de esperar el expediente para aprobar el destino de parcelas de equipamiento o dotacional para vivienda protegida sin ningún trámite urbanístico ha salido ... adelante con 27 de los 29 votos del plenario. Sólo Con Málaga ha mantenido su férrea oposición y ha votado en contra. PP, PSOE y Vox han votado a favor. Esta medida se puede llevar a cabo con la percha legal de una orden de la Junta de Andalucía.

Con Málaga ha pedido la palabra. «Ceder suelo público de equipamiento para los barrios para entregarlo a los privados nada menos que por 75 años. No entendemos que se detraigan 24 parcelas cuando hay reserva de suelo en el PGOU para vivienda protegida, para 15.000 en total. Lo hacen como una mera operación para aprovechar la crisis de vivienda para el negocio de unos pocos», ha manifestado Morillas.

«Usted ha ido dando cifras, usted puede cantar misa. Lo que viene negro sobre blanco en el debate de hoy no ofrece ninguna garantía de dimensiones mínimas. ¿Cuando pasen los siete años de alojamiento transitorio, qué va a hacer con las familias, las va a desahuciar?», ha inquirido la edil de Con Málaga.

Por Vox, Antonio Alcázar, ha apoyado la propuesta del cambio de uso: «Pero prescindir de este suelo dotacional es un magno error. Los barrios están necesitados de parques e infraestructuras. Entendemos que se podía haber hecho de otra forma. Tenemos las dudas de estos pisos con metros limitados. No queremos que se enmascaren».

Éxodo

Daniel Pérez, portavoz del PSOE, ha reivindicado el derecho a quedarse en la ciudad de Málaga: «Hay que poner medidas sobre la mesa. Estamos en una emergencia habitacional, en compra y alquiler. Cuando conocimos la propuesta de minipisos de 35 metros cuadrados, y la hizo usted, le dijimos que no. No sería un hogar digno por más que lo permita el PGOU. Pero eso que lo hagan los privados. La gente de Málaga no tiene tiempo. La gente se está yendo a Villanueva del Rosario... Y por eso vamos a apoyar la medida porque es necesario tomar soluciones».

Pérez ha atribuido a la presión política y social el hecho de que no se hable ya de minipisos y ha reclamado que sea el IMV quien lidere las políticas de vivienda.

70 millones movilizados

La edil de Urbanismo, Carmen Casero, ha replicado de manera irónica al portavoz socialista. «Vino usted con el alcalde de Barcelona a montar una performance fallida y le convenció. Me alegro de que haya cambiado de opinión porque ha visto medidas que se toman en otras partes de España», ha indicado.

Casero ha cifrado en 70 millones de euros el dinero movilizado por el Ayuntamiento para viviendas desde que se inició el mandato y ha puesto ejemplos como Cortijo Merino.

En cuanto al expediente para que Málaga se sume al decreto andaluz para que el uso dotacional, menos salud y educación, pueda usarse como residencial sin cambio de calificación. «Hemos hecho un trabajo previo y hemos traído 24 fichas. Somos conscientes de que eran suelos de equipamiento y hemos hecho un análisis profundo. Hay parcelas plenamente compatibles y otras susceptibles de cambios de volumetría; en concreto, una que necesitará un estudio de detalle», ha proseguido.

Las 24 parcelas están en Lingüista Manuel seco; Oboe y Distancia; Manuel Gorría, 13 y 15; Platero Diego de Baena; Massenet; Óscar Esplá; Santa Matilde; Camino La Gamera; Escritor Julio Balbás; Tanzania; María Martínez Sierra; Lingüista Lázaro Carreter; Avenida Moscú; Marcelino Camacho; Ingeniero Vicente Caffarena; Ingeniero Agustín Escolano; Andrés García Maldonado; Cortijo Merino (2); Ramos Martín (2); Editor Ángel Caffarena; Píndaro, y Navarro Ledesma.

Rebanadilla, Vega San Ginés, Lagar de Oliveros... La edil de Urbanismo ha querido detallar sectores en los que los privados promueven VPO y ha sacado pecho de la gestión municipal en estas políticas.

Colaboración público-privada

«Somos el único grupo político que desenmascara sus interés de regalar a los privados 61 años de margen de beneficio para que hagan negocio con un tema que genera sufrimiento a los malagueños. Y digo 61 porque en los primeros 14 están las inversiones amortizadas», ha respondido Morillas, que ha vuelto a subrayar que no hay certeza alguna sobre la superficie de los pisos. «¿Van a mandar a la gente a cuchitriles?», se ha preguntado y ha criticado que el Ayuntamiento sólo entregó 15 llaves de VPO en el último año.

«Es una manera insuficiente, pero hay que aprobarla. Hay mucho que hacer. Aprendan mucho de Barcelona», ha concluido el socialista Pérez.

Y en su turno final Casero ha recordado que el PSOE lleva ocho años en el Gobierno de España y ha puesto ejemplos como cuando en Cádiz se hicieron pisos de 35 metros cuadrados. Sobre las dimensiones exactas, se incluirán en el pliego de condiciones que se está preparando.

Hubo mociones de vivienda urgentes por parte de PSOE, Vox y Con Málaga, tal y como informó en profundidad ayer SUR. Sobre la mesa, cuestiones como la tasa turística, propuesta por el PSOE, o el destino de los suelos de la fallida Expo 2027, en Buenavista, Campanillas, para vivienda protegida, planteada por Vox y Con Málaga.

Sobre Buenavista, el alcalde ha dicho que no es suelo residencial y que eso retardaría años; que está negociando con SEPE (la sociedad estatal) para su permuta, y que quiere hacer allí la 'postExpo', aunque no haya habido el evento principal. Su plan: una zona ligada a lo ambiental, a la formación y al emplazamiento de empresas punteras.