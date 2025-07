El debate de los minipisos centra el pleno de Málaga y De la Torre reabre el proyecto de los suelos de la Expo

El debate sobre los minipisos copará el pleno ordinario del mes de junio, desplazado unos días por cuestión de agenda. La sesión se pronunciará sobre ... la posibilidad de construir pequeñas viviendas para familias jóvenes en suelo de equipamiento y con una limitación de siete años. El equipo de Gobierno lo llevará a su aprobación este miércoles. En esta sesión, todos los partidos de la oposición presentan iniciativas sobre vivienda. Todas urgentes. A priori, el trámite de los minipisos saldrá adelante con el único voto contrario de Con Málaga.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha intervenido acompañado de la portavoz del PP en la Casona, Elisa Pérez de Siles. Y ha defendido la adhesión de Málaga al decreto de la Junta que permite viviendas en suelo dotacional o de equipamientos. En este sentido, el expediente que lleva el equipo de gobierno, de varios centenares de páginas, incluye 24 parcelas para 1.700 viviendas de uno, sobre todo, y dos dormitorios. Tendrá entre 45 y 70 metros construidos, según sean de uno o de dos. De la Torre ha asegurado que tendrán la misma calidad que las que no son transitorias. Ha defendido la política de vivienda del Ayuntamiento y ha mencionado que hay más de 5.500 viviendas de VPO posibles en suelos entre Teatinos, Campanillas y Puerto de la Torre, como el Lagar de Oliveros. Y ha defendido que cuando se supera el cupo de VPO obligatorio se agilicen mucho los trámites.

Pisos turísticos

Sobre el exceso de pisos turísticos, el regidor ha considerado que el hecho de exigirse entrada independiente y que se hayan señalado 43 barrios con más de un 8% de estos alojamientos, ya ha dificultado mucho hacer una vivienda turística en Málaga. Y que se sigue trabajando en la posible moratoria anunciada.

«Seguiremos sumando recursos como Soliva Este. En la medida de que sea necesario calificar más suelo lo haremos», ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que la ley de vivienda frene el alquiler a su juicio. «Tenemos que establecer marcos regulatorios que estimulen la oferta. Y de eso se tiene que dar cuenta este Gobierno. Se producen más hogares que vivienda. Hay un descenso claro de la oferta con respecto a la demanda. Hemos conseguido que la Junta subiera los módulos de VPO», ha manifestado el regidor.

Buenavista, sector Expo

Los suelos que se van a destinar para los minipisos han sido revisados por urbanismo y no tenían finalidad educativa o sanitaria, según ha añadido De la Torre. En este punto, ha querido mantener vivo el espíritu del proyecto de la expo ambiental a raíz de que PSOE y Vox pidan que esos suelos se destinen a vivienda pública. Aquí el alcalde propone un espacio ambiental ligado a la investigación, a la formación y el emprendimiento. «No lo hemos explicado en detalle porque no tenemos el suelo [se está negociando con la sociedad estatal SEPE]. De todos modos, que sepan los grupos que es suelo industrial y habría que cambiarlo a residencial», ha detallado.

PSOE

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha comparecido acompañado por el grueso del grupo municipal. Y ha presentado una nueva moción de vivienda: «Pensarán que es una moción más pero hay un drama diario para los malagueños. Falta vivienda en régimen de compra y de alquiler. Noticia tras noticia, la compra y el alquiler siguen subiendo los precios. Somos la quinta ciudad más cara para buscar un alquiler. Eso está pasando por las políticas del PP y del alcalde, que le ponen la alfombra roja a la especulación. No hay ninguna medida para frenar los precios. Y los malagueños se tienen que ir de la ciudad».

Sobre los minipisos, Pérez ha lamentado haber recibido tarde el informe. Pero está a favor del destino de suelos dotacionales para dar respuesta a la necesidad de vivienda. Pero ha matizado que quieren analizar el detalle exacto.

Pérez ha recordado que 21.000 malagueños se han ido de Málaga capital por cuestión de precios. «Es necesario tener un plan de vivienda ejecutado por el IMV. En lugar de aumentar el presupuesto, ha bajado 7 millones de euros. Vamos a seguir defendiendo la necesidad de un parque público de alquiler. Hay que intervenir en el mercado. No podemos esperar ni un minuto más», ha dicho.

El edil socialista ha puesto como ejemplo las políticas del PSOE al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Y ha asegurado que el precio del alquiler allí ha bajado un 8,9%. Ha pedido un estudio para ver el tipo de vivienda que demandan las 34.000 personas apuntadas en Málaga en el registro para acceder a una VPO.

El PSOE quiere gravar las viviendas vacías y de uso turístico para que puedan, a su juicio, ir al mercado de alquiler. «Queremos que el alcalde cite a los portales que promocionan viviendas de uso turístico irregulares que las retiren. Que se vayan de Málaga. Que haga lo mismo que en Barcelona», ha explicado. Según Pérez, la Ciudad Condal va a recuperar 10.000 viviendas en los próximos años en el mercado de alquiler procedentes de usos turísticos.

Precisamente este martes entra en vigor la normativa que obliga a registrar las VUT. Y sólo se han registrado un tercio de los inmuebles. Pérez ha demandado a la Junta y Ayuntamiento que identifique todo anuncio relacionado con viviendas ilegales. A este respecto De la Torre ha argumentado que es un aspecto competencial más propio del Ministerio de Consumo.

El PSOE ha hecho hincapié en la tasa turística. Y ha vuelto a mirar a Barcelona, donde se han recaudado 120 millones de euros de tasa turística. Este dinero, a su parecer, se podría emplear en políticas contra el cambio climático o de otra índole. De la Torre, por su lado, se ha mostrado muy escéptico con los datos y resultados de las políticas barcelonesas.

«Málaga tiene que ser declarada zona tensionada. Es una desvergüenza que este Ayuntamiento sea incapaz de reconocer eso. No puede ser que un alquiler medio de tres habitaciones sean 1.380 euros. Es un drama, nos llegan casos a diario», ha apuntado.

Vox

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha presentado una iniciativa urgente de vivienda. Ha reclamado la promoción en los terrenos en los que se iba a emplazar la fallida expo ambiental. «La vivienda fue uno de los pilares de expansión de la clase media. Hemos pasado de ser un país de propietarios a un país de gente sin casa. Hemos pasado de las segundas residencias a viviendas de segunda», ha argumentado. Y ha lamentado que antes acceder a una vivienda eran tres años de salario bruto y ahora son diez.

Alcázar ha arremetido contra las políticas fiscales y las cargas administrativas y burocráticas que lastran, a su juicio, la promoción de viviendas. «El abandono de las políticas de vivienda entre los años 50 y 2.000 es otra clave. Hemos pasado del cómprate una casa a comparte una casa», ha incidido, al tiempo que ha lamentado las complicaciones para tener proyectos familiares en este contexto.

Para Vox, la burocracia encarece un 30% la vivienda y retrasa los trámites seis años. «Estamos en contra de declarar emergencias. El mercado se regula con oferta y demanda y ahora están desequilibradas. Hay que agilizar trámites, limitar viviendas de uso turístico, protección jurídica contra la okupación en los alquileres... Así podríamos seguir con medidas concretas, como venimos hablando todo el mandato. Pero lo más importante es inundar Málaga de viviendas protegidas para las familias españolas. Y esto se hace con fórmulas de colaboración público-privada. Con avales, subvenciones, créditos blandos...», ha incidido.

Vox votará a favor de los minipisos pero lo considera un parche, que no se tenía que haber llegado al punto de ceder suelos dotacionales para viviendas. Y ha criticado la inacción municipal: «Esto conlleva a masificar y a eliminar parques y otros equipamientos... Pero entendemos que la urgencia de hacer vivienda en Málaga exige sacar chisteras...»

Con Málaga

«Somos el único grupo se que opone claramente al pufo de los minipisos. Hace falta un plan de vivienda. Y no hay una garantía sobre la superficie mínima útil que tendrán», ha aseverado Morillas, que no está de acuerdo con el empleo de suelo dotacional mientras que no se agote la bolsa de suelo para vivienda pública. Hay más de 15.000 viviendas posibles con el suelo público disponible, según la concejala de Con Málaga.

Morillas ha apostado por la gestión pública de viviendas: «La propuesta que viene al pleno le entrega a los privados la gestión de la vivienda durante nada menos que 75 años. Está cediendo suelo público por la puerta de atrás a los promotores privados para que hagan negocio con la crisis. La promoción y la gestión de la vivienda pública tiene que ser a través del Instituto Municipal de la Vivienda».

Con Málaga ha señalado a los suelos de la fallida expo para destinarlos a vivienda y ha considerado que cabría promover 2.000 viviendas allí.

«Los minipisos no son vivienda. Son alojamientos provisionales para siete años. ¿Qué pasa entonces?, ¿el IMV los va a desahuciar», se ha preguntado. Y ha asegurado que es una falacia pensar que los jóvenes demandan viviendas de una habitación. Y que otra es confiar en que en el lapso reseñado de tiempo va a mejorar la situación económica de las familias. «Lo que hay que hacer es limitar precios. Los minipisos son una estrategia para distraer lo que hay que hacer. Hay que meterle mano de una vez a la vivienda turística y a los usos especulativos», ha concluido. Y ha dato el dato de que en el último año el Ayuntamiento sólo ha entregado 15 viviendas protegidas.

«Tenemos un equipo de gobierno que promueve rascacielos, chalés de lujos o puertos deportivos y al pueblo llano se le ofrecen migajas. El plan de los minipisos es una estafa», ha añadido el coportavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, que ha puesto el acento en los beneficios privados en las parcelas cedidas. «PP y PSOE coinciden en darle protagonismo al mercado. Y los que estamos aquí defendemos que las políticas de vivienda tienen que tener protagonismo público. Los márgenes de beneficio que se llevan constructoras y promotoras con la vivienda son abusivas. Tienen que reducirlos porque Málaga está en una situación de emergencia habitacional. Con la excusa de la colaboración público-privada se está brindando un gigantesco negocio. Se tiene que promover vivienda pública y digna. No los minipisos del PP», ha dicho.

Reconocimiento policial, LGTBI y centro ambiental Málaga Norte

«Es una vergüenza que haya grupos como Vox que siguen agitando la bandera del odio», ha lamentado Morillas, quien ha lamentado que no exista una moción institucional con motivo del Orgullo. Y ha anunciado su apoyo a la iniciativa del PP, «cortocircuitada por Vox». «Pero hay que ir más allá», ha explicado. En esta idea coincide el PSOE, que ve la moción urgente del PP «tibia». De la Torre ha apostado por la tolerancia en una ciudad como Málaga y por la normalización.

Por su parte, Vox ha presentado un reconocimiento institucional al subinspector de la Policía Nacional Antonio Ramos, que perdió la vida el pasado 5 de junio tras un choque en la autovía durante una persecución policial en una operación en la que agentes locales y nacionales trataban de dar caza a los asaltantes de una farmacia en Puerto de la Torre. El malogrado policía, que salía de servicio, chocó contra el vehículo de los ladrones, que iban en dirección contraria. Deja mujer y dos hijos.

Y De la Torre también ha esperado que se acuerde una moción institucional para reiterar que el Ayuntamiento desea consenso con los vecinos en caso de construir un centro ambiental para valorizar residuos de obra y con vertedero en el Puerto de la Torre, el centro ambiental Málaga Norte. Las instalaciones fueron inadmitidas por el Consistorio pero la promotora ha alegado y se ha admitido el recurso.