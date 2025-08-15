El Rincón Cubano borrará el 'No a la guerra' si el Ayuntamiento de Málaga insiste en cerrarle la caseta

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, escribió al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, para que intercediera cuando recibieron un correo electrónico desde el área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga apercibiéndoles de que el mensaje de 'No a la guerra, No a la OTAN' ... , que habían dibujado en el lateral exterior de la caseta 'El Rincón Cubano' debía ser retirado conforme a la ordenanza de la Feria. Lo que para la Policía Local y para el área de Fiestas es «una pintada», para Con Málaga es un «mural pacifista», tal y como subraya la viceportavoz.

En concreto, en el apercibimiento del área de Fiestas se indica que tuvieron conocimiento por parte de la Policía Local de la «existencia de pintadas en la caseta del PCE, que contravienen las obligaciones fijadas para los adjudicatarios en la Ordenanza de Feria de Málaga», y en el escrito se hace referencia en concreto al artículo 22, apartado g, en el que se establece que se prohíbe toda clase de publicidad, propaganda o avisos en la fachada de las casetas, excepto para anunciar la programación, informaciones, recomendaciones o actividades de la misma, a lo que también añade que el propietario debe cuidar la estética exterior e interior «en relación con la identidad de Málaga, su cultura y tradiciones».

En el mismo escrito se informa de que es una «infracción leve», pero que si no se retira la pintada «se procederá a iniciar el procedimiento para el cierre de la caseta por incumplimiento de la ordenanza» y el inicio del correspondiente expediente sancionador.

Como Morillas no ha tenido respuesta de la misiva que le envió al regidor, la caseta, cuyo titular es el Partido Comunista de España (PCE), que forma parte de Izquierda Unida, ha realizado un recurso de reposición a este apercibimiento del área de Fiestas. No obstante, como la líder de Izquierda Unida tiene pocas esperanzas, subraya: «Si mantienen la amenaza de cerrarnos la caseta, borraremos el 'No a la guerra, No a la OTAN; pero es obvio que esto es una represalia política», como explicaba a esta sección, y añadía que ahí no se va a quedar la cosa, ya que imprimirán una gran lona con el mensaje, que estará en la caseta, así como que fabricarán camisetas, que llevarán los camareros del Rincón Cubano y abanicos con el lema, que quieren repartir por toda la feria.

Morillas afirma que para ellos esta medida es «una represalia política» por haberse posicionado con los vecinos en contra de la gestión de la limpieza

Para la líder de Izquierda Unida, «el hecho de cerrarnos la caseta por tener un mural pacifista, como también tenemos uno que recrea el Guernica, de Pablo Ruiz Picasso, sólo indica que están conculcando nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión. Es una decisión política, una represalia política, porque no tiene sustento en la ordenanza de feria».

Morillas sustenta su posicionamiento en que el 'No a la guerra, no la OTAN' es un mensaje pacifista, «que es político, obviamente, pero que no representa a ningún partido político, es universal».

La concejala de Con Málaga reflexionaba acerca de que este mensaje viene siendo una máxima en el la caseta del Rincón Cubano desde los años 80 y 90, y que no entendían el por qué de la decisión que ahora había tomado el equipo de gobierno del PP. «Es una medida desproporcionada, que denota que están muy nerviosos, y que les molesta el trabajo político que hacemos sumándonos al movimiento vecinal que dice que las calles de Málaga están sucias, y Teresa Porras (la concejala de Limasam) no está capacitada para gestionar el servicio de limpieza», que afirmaba visiblemente enfadada la viceportavoz de Con Málaga, añadiendo que el retroceso en libertades que se está propiciando desde el Ayuntamiento de Málaga «es muy preocupante».

Teresa Porras afirma que la ordenanza la tiene que cumplir todo el mundo y que esto no es política. «Es que nos metemos los políticos en cosas que no nos tenemos que meter», indicó

Por su parte, Porras contestaba en una entrevista a este periódico, publicada este jueves, que «la ordenanza la tiene que cumplir todo el mundo. No porque seas un partido político estás exento en cumplir la ordenanza. Si el Rincón Cubano no cumple con la ordenanza, estará el funcionario que hará que se cumpla la ordenanza. Por eso es funcionario. Que esto no es política. Es que nos metemos los políticos en cosas que no nos tenemos que meter».

El recurso de reposición y la contestación de Fiestas

En el recurso, el Rincón Cubano expone que el mural en cuestión no es publicitario porque carece de finalidad lucrativa, comercial o empresarial, por lo que no entra en el ámbito de la prohibición. Hacen alusión a una sentencia del Supremo (1003/2025) en la que se indica que «no existe prohibición general de mostrar símbolos o mensajes con valores universales o ampliamente compartidos, siempre que no sean de carácter partidista o excluyente». La sentencia abunda en que la exhibición de la bandera arcoíris (lo que IU asemeja al lema del mural), no constituye propaganda política, sino que expresan valores reconocidos en la CE y en la legislación de desarrollo, como la igualdad o la paz«, se acogen al artículo 20 de la Constitución, que ampara la libertad de expresión; al principio de proporcionalidad, ya que consideran que por un mural cerrarles la caseta es desproporcionado, así como a defectos de forma en la notificación.

El área de Fiestas ya ha contestado que no cabe presentar un recurso de reposición porque el mail sólo era un escrito de advertencia, y que si no lo corrige, «se iniciará oportuno expediente por la comisión de una infracción contra la ordenanza de feria».