En la imagen, el motivo por el que el área de Fiestas ha apercibido a la Caseta del Rincón Cubano del PCE, en la Feria de Málaga.
La Casona del Parque

El Rincón Cubano borrará el 'No a la guerra' si el Ayuntamiento de Málaga insiste en cerrarle la caseta

Toni Morillas subraya que han recurrido este apercibimiento de Fiestas porque no consideran que sea publicidad ni propaganda; y que harán una lona gigante, camisetas y abanicos con el lema

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:14

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, escribió al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, para que intercediera cuando recibieron un correo electrónico desde el área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga apercibiéndoles de que el mensaje de 'No a la guerra, No a la OTAN' ... , que habían dibujado en el lateral exterior de la caseta 'El Rincón Cubano' debía ser retirado conforme a la ordenanza de la Feria. Lo que para la Policía Local y para el área de Fiestas es «una pintada», para Con Málaga es un «mural pacifista», tal y como subraya la viceportavoz.

