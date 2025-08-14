Todas las mañanas, a las siete, suena el despertador de Teresa Porras. Lo primero que hace es lanzarse a un paseo de una hora para ... ganarse el desayuno. Luego sale de casa y empieza a cumplir los puntos de una enloquecida agenda. En estos días, todo es feria para la veterana concejala de Servicios Operativos y Fiestas. A punto de encenderse las luces en el Real, atiende a SUR a pocos metros de la nueva portada del Camino de San Rafael. Todo el mundo la conoce y ella procura saludar. Viste un vestido blanco con estampados y luce un broche que parece imposible. Su móvil parece tener hiperactividad, no deja de sonar.

–Queda nada para que comience la feria. ¿Qué piensa?

–Pienso en que todo esté preparado y organizado. Tanto en el Real como en el Centro. Ahora todo está en la rutina de que esto empiece a funcionar. El trabajo previo no es fácil.

–¿Está durmiendo bien?

–Yo sí. Tengo mi conciencia tranquila y cuando llego a casa intento descansar y dormir bien. Poco más. Me quita el sueño las cosas que puedan ocurrir. Si no ocurre nada, descanso perfectamente.

–Cuando hablamos de la Feria de Málaga, ¿qué significa a nivel logístico?

–El Real consume más o menos la misma luz que la ciudad de Toledo. Con eso ya nos podemos hacer una idea.

–¿Cuántas ferias lleva como responsable de Fiestas en el Ayuntamiento?

–Con esta feria son 25.

–¿Cómo lo lleva?

–Lo llevo bien. Es verdad que cuando encendemos el alumbrado y veo que todo funciona, que empieza a rodar, me quedo más tranquila. A partir de ahí, pues ya todo va engranando y me relajo un poco, aunque nunca al 100%.

–Este año cambia la portada para la entrada por el Camino de San Rafael. ¿Está contenta?

–El tema de la decisión del cambio de portada fueron momentos complicados. Quieres agradar al 100% de las personas, tanto de Málaga como de fuera. Es verdad que contentar a todos, pues eso no lo consigues. Seguro que habrá gente a la que no le guste.

–¿El modelo actual de feria pasa por primar el Real por encima del Centro?

–Siempre digo lo mismo. Esto es una historia y una pelea vuestra. Yo aquí no tengo nada que decir. Todo el mundo no cabe en el Real y todo el mundo no cabe en el Centro. Pues entonces, hay dos ambientes. Además, tenemos otra feria, que es la feria de los toros.

–¿Por qué se vuelve a cortar la música a las seis de la tarde?

–Nos parece que no caben más horas. La policía que tenemos es la policía que tenemos. La limpieza que tenemos es la limpieza que tenemos. Si yo aumento una hora más, ya estamos causando problemas, tanto en un lado como en el otro. Y creo que lo más importante de la feria es la seguridad. Los propios empresarios quieren poder dar servicio al que quiera cenar.

–La feria del Centro es una cosa muy identitaria de Málaga. Da la impresión de que se estrangula para no perturbar al turista de turno. Usted acaba de apuntar al tema de las cenas.

–Es que es una demanda que hay. Que no nos olvidemos de esa demanda. Creo que el tema está más que zanjado.

–¿El Ayuntamiento se ha planteado quitar la feria del Centro?

–Nunca. El Ayuntamiento nunca se ha planteado quitar la feria del Centro.

–¿Nunca se ha puesto sobre la mesa esa posibilidad, ni tan siquiera a nivel interno?

–Cuando digo nunca es nunca.

–En todo caso, por la dinámica de las últimas ferias, ¿cree que la feria del Centro acabará desapareciendo?

–Eso lo decidirán los ciudadanos. Yo no voy a decidir eso, desde luego. Ni el alcalde tampoco va a decidir eso. Nosotros seguiremos manteniendo dos espacios. Cuando el ciudadano no quiera ir a la feria del Centro… pues no lo sé. La gran suerte que tenemos en esta ciudad es que tenemos playa, tenemos feria de los toros, feria del centro y feria del Real. Hablamos de muchos empleos.

–Hace un año dijo que el debate entre Centro y Real estaba superado. ¿Lo mantiene?

–Lo mantengo, sí. Está más que superado.

–¿Se atreve a decir que el botellón está erradicado?

–Está prohibido. Yo creo que ha habido una evolución muy positiva. La legión de personas con bolsas, eso se acabó. Nosotros queremos una feria de calidad, no una feria de botellón.

–Sobre la programación musical del auditorio, ¿no cree que falta ambición?

–Yo creo que sí. A lo mejor, lo que hay que hacer es traerse a los mejores. Pero los mejores no quieren venir gratis. Quieren que se pague una entrada. A lo mejor, el año que viene o en dos, nos falta poner ticket y quien quiera ir al concierto, que lo pague.

–¿A la feria le faltan artistas de relieve?

–Pues sí… sí faltan. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en una administración pública, tenemos que sacar un concurso público y no podemos decir que me traigo a fulanito, por no poner nombres, que cuesta tanto, cuando no lo puedo hacer. No me deja la intervención del Ayuntamiento.

–Ya se cobró en anteriores ferias con la premisa de traer a artistas de más caché. ¿Por qué este año no existe esa opción?

–Porque no hemos tenido a nadie que lo subvencione o patrocine.

–En las Fiestas Colombinas y gratis: Pastora Soler, Siloé o Seguridad Social. Sobre el papel, suena equilibrado para todos los gustos.

–Yo creo que nosotros tenemos una gran feria. Hay que divulgar y decir en esta entrevista que tenemos una gran feria. La gente se lo pasa divinamente. Cada vez tienen más caché las casetas y yo no tengo nada negativo que decir de la feria.

–¿Mira lo que hacen otras ferias por si se puede inspirar en algo?

–Yo digo que tenemos una gran feria que seguiremos manteniendo para que sea la número uno. Pregunta a los feriantes cuál es la mejor feria de Andalucía. Para mí, es la nuestra es la mejor feria. Es gratis, no tienes que pagar, puedes venir con quien quieras, es una feria solidaria y en la que se comparte todo.

–Está esquivando las preguntas.

–Es que queréis que diga cosas que yo no voy a contestar.

–¿Qué ha cambiado este año en el proceso de asignación para las casetas?

–Bueno, se ha hecho un concurso público, se han hecho una serie de puntos. A través de esa puntuación, se han ido adjudicando. Hay gente que ha pagado hasta 10.000 euros por una caseta.

–¿Eso no premia al pez gordo y deja fuera al pequeño?

–Para nada, si tú tienes tus puntos, vas a tener caseta. Las peñas tienen sus puntos y han pujado a lo mejor con dos, cinco o diez euros.

–El Rincón Cubano es un clásico del Real. ¿Podrá abrir finalmente con el cartel de 'No a la guerra, no a la OTAN'?

–La ordenanza la tiene que cumplir todo el mundo. No porque seas un partido político estás exento en cumplir la ordenanza. Si el Rincón Cubano no cumple con la ordenanza, estará el funcionario que hará que se cumpla la ordenanza. Por eso es funcionario. Que esto no es política. Es que nos metemos los políticos en cosas que no nos tenemos que meter.

–¿En las casetas del PP, PSOE, UGT o CCOO… no se hace política?

–Ellos pueden poner lo que quieren, pero dentro. Fuera tiene que tener una decoración de feria. Si en la caseta del PP pone por fuera que Paco de la Torre es el mejor se sancionaría igual.

–¿Qué le diría al gremio de los descamisados de la Feria?

–Gracias a Dios podemos decir que ya no hay descamisados.

–En general, ¿la vestimenta es importante o dar recomendaciones a estas alturas está fuera de lugar?

–Yo creo que las recomendaciones que siempre se deben hacer es que si tú vienes a una feria, pues vengas acorde. Ir a una feria en bañador y en chanclas no me parece lógico.

–Usted siempre se ha definido como un verso suelto. En estos tiempos de política encorsetada, en la que todo se mide al milímetro, ¿siente que le perjudica?

–Lo que te voy a decir es que todo el mundo me conoce de hace muchos años. Yo soy yo. Todo el mundo sabe que no voy a mentir, que voy de frente y que me gusta ser sincera. No me gusta que la gente pierda el tiempo, por eso soy muy directa. Intento ayudar a todo el mundo y facilitar todo lo que pueda. No creo que mi forma de ser me perjudique, al revés.

–¿A quién invitaría a la feria para que la conozca?

–Sigo manteniendo la invitación a Antonio Banderas, que es su ciudad y su feria.