En la imagen, el motivo por el que el área de Fiestas ha apercibido a la Caseta del Rincón Cubano del PCE, en la Feria de Málaga.
La Casona del Parque

El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, denuncia en redes «la censura» del equipo de gobierno del PP, que a su vez alega que la ordenanza de Feria no permite publicidad ni propaganda

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 12 de agosto 2025, 00:09

la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, lo denunciaba en redes sociales: «El Ayuntamiento de Málaga censura este mural pacifista en la Caseta del Rincón ... Cubano, del Partido Comunista de España (PCE) de la Feria, obligando a borrarlo, previa amenaza de impedir la apertura de la misma si no se hacía. Es inadmisible que se coarte la libertad de expresión en la Feria. ¿Quiénes se creen que son?», que finaliza su mensaje en la red social X.

