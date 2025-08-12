El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta

la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, lo denunciaba en redes sociales: «El Ayuntamiento de Málaga censura este mural pacifista en la Caseta del Rincón ... Cubano, del Partido Comunista de España (PCE) de la Feria, obligando a borrarlo, previa amenaza de impedir la apertura de la misma si no se hacía. Es inadmisible que se coarte la libertad de expresión en la Feria. ¿Quiénes se creen que son?», que finaliza su mensaje en la red social X.

El mural en concreto al que se refiere el Ayuntamiento de Málaga, que es el que hace el apercibimiento, es el que se refiere a «No a la OTAN. No a la guerra», que ahora «está de actualidad por la invasión de Gaza y por el rearme de Europa forzada por la OTAN», como explicaba Morillas, pero que en realidad es más antiguo que el hilo negro, y que viene formando parte del Rincón Cubano desde los 80 y los 90, donde también ha sido muy reconocible la figura del Che Guevara.

La concejala de Con Málaga y líder de IU le escribe al alcalde de Málaga para que reconsidere su postura, y se acoge a la liberta de expresión que consagra la Constitución

En el apercibimiento del área de Fiestas se indica que han tenido conocimiento por parte de la Policía Local de la «existencia de pintadas en la caseta del PCE, que contravienen las obligaciones fijadas para los adjudicatorios en la Ordenanza de Feria de Málaga», y en el escrito se hace referencia en concreto al artículo 22, apartado g, en el que se establece que se prohíbe toda clase de publicidad, propaganda o avisos en la fachada de las casetas, excepto para anunciar la programación, informaciones, recomendaciones o actividades de la misma, a lo que también añade que el propietario debe cuidar la estética exterior e interior «en relación con la identidad de Málaga, su cultura y tradiciones». En el mismo escrito se informa de que es una «infracción leve», pero que si no se retira la pintada «se procederá a iniciar el procedimiento para el cierre de la caseta por incumplimiento de la ordenanza» y el inicio del correspondiente expediente sancionador

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, considera que la caseta más antigua de la Feria de Málaga, «49 años cumple, antes de que estuviese legalizado el PCE, ya que su apertura es de 1976, sólo transmite como ha hecho otros años, un mensaje pacifista que corresponde con el sentir de muchos malagueños», explica, por lo que entiende que todo está basado en una «censura política de la Concejalía de Fiestas, que dirige Teresa Porras, que conculca nuestra libertad de expresión, que consagra la Constitución Española».

Lo que para el área de Fiestas y la Policía Local es «una pintada», para la portavoz de Con Málaga es «un mural pacifista»

Precisamente, le escribe al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, una misiva para ver si el equipo de gobierno puede recapacitar ya que, a su juicio «este mural no es una pintada, sino una obra pictórica decorativa de carácter pacifista, que forma parte de la ornamentación exterior de la caseta, realizada de forma cuidada para esta edición de la Feria».

Morillas le indica al alcalde que el mural «no puede considerarse publicidad por cuanto no publicita ningún producto, marca o servicio, ni puede ser calificado como propaganda en sentido estricto, dado su carácter genérico, social, solidario y no partidista». La escribe al regidor que, a su juicio, no contraviene la ordenanza de feria, ya que «en ningún momento la ordenanza establece una limitación al contenido ideológico o social de las decoraciones de las casetas».

Para Morillas, su retirada supondría la vulneración de un derecho constitucional, el que ampara el artículo 20 de la Constitución, por lo que «crea un grave precedente de censura política» en un espacio público.

Morillas se refiere a que en la historia de la feria siempre ha habido mensajes pacifistas, y que si la caseta el Rincón Cubano cumple con las condiciones técnicas, la retirada del mural o cerrarla por estos motivos «sería una medida injusta y arbitraria».

Ampliar Imagen de parte de otro de los murales de la caseta, que es un guiño al Guernica, de Pablo Picasso.

Por estos motivos que expone, le pide al primer edil que reconsidere el requerimiento que se les ha hecho desde el área de Fiestas y que se pueda mantener el mural, así como que se adopten «unos criterios claros, objetivos y respetuosos con los derechos fundamentales a la hora de valorar las decoraciones de las casetas».

Cuando este periódico se ha dirigido al equipo de gobierno del PP para recabar su parecer acerca de este apercibimiento del área de Fiestas han hecho valer el mismo y no se han remitido a otras valoraciones. Respecto al escrito que Morillas ha enviado al alcalde de Málaga, puesto que tiene su tramitación, explican que todavía no hay respuesta al mismo.

La viceportavoz de Con Málaga, por su parte, indicaba que ese mural va a permanecer en algún lugar de la caseta del Rincón Cubano, «sea el lugar que sea». A juicio de la líder de IU «esto es más un movimiento político, que el cumplimiento de una ordenanza» y criticaba con dureza «que tengan que tirar del hecho de censurar un mural de una caseta de la feria de Málaga, lo que muestra la debilidad actual del equipo de gobierno del PP», finalizaba.