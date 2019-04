El Rico liberará este año por primera vez a un preso de la cárcel de Archidona Imagen de archivo de El Rico. / Sur Se trata de un reo de 41 años nacido en la provincia de Málaga que había sido condenado por tráfico de drogas ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Viernes, 12 abril 2019, 16:25

La cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga liberará este próximo Miércoles Santo a un hombre de 41 años y nacido en la provincia malagueña que fue condenado por traficar con drogas. Así lo han asegurado las fuentes consultadas por este periódico, quienes han explicado que se encuentra cumpliendo condena en Archidona, por lo que por primera vez el indultado será de este centro penitenciario.

El acuerdo para concederle el indulto se ha producido este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Los ministros se han decantado por este hombre entre los tres que integraban la terna para recibir esta medida de gracia. Todos, reos en las prisiones de Alhaurín de la Torre y de Archidona, están condenados por traficar con drogas.

El año pasado, el reo liberado era un vecino de Fuengirola también condenado por traficar con drogas. El Consejo de Ministros tomó la decisión con mucha antelación para evitar que pudiera volverse a producir lo ocurrido en 2017, cuando no se liberó a un preso durante el Miércoles Santo. Se trata de una tradición que se venía celebrando desde hacía 257 años y que fue rota por el Gobierno de Mariano Rajoy al no aprobar el indulto de un penado para la cofradía malagueña al entender que la terna de reos propuestos no reunía los requisitos para recibir esta medida de gracia.

Finalmente, la liberación se produjo durante el mes de julio, en un traslado de las imágenes de Jesús El Rico y la Virgen del Amor, desde la iglesia de San Julián hasta su rehabilitada sede canónica de la parroquia de Santiago. La agraciada fue M. Y. H. C., una joven de mediana edad, natural de Granada, quién recuperó la libertad gracias a Jesús el Rico en cumplimiento del privilegio otorgado a la cofradía por el rey Carlos III hace más de 250 años. La presa fue condenada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga a la pena de tres años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública, cometido en 2013, por el menudeo de drogas. Aún le quedaban dos años para cumplir la pena.