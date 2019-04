Tres condenados por tráfico de drogas, en la terna para el liberado de Jesús El Rico Un preso liberado años atrás desfila delante del trono de Jesús El Rico. / SUR Los presos, que se encuentran internos en los centros penitenciarios malagueños de Alhaurín de la Torre y Archidona, esperan la decisión del Consejo de Ministros JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Martes, 2 abril 2019, 18:53

El expediente con la terna para que el Consejo de Ministros elija al preso que será indultado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico ya se encuentra en Madrid. En el documento figura el nombre de tres hombres, todos condenados por delitos contra la salud pública, según han confirmado las fuentes consultadas por este periódico.

Entre las personas que conforman la terna no figura el nombre de ninguna mujer. En este sentido, las mismas fuentes han explicado que cada vez es más difícil encontrar un perfil para cumplir con los requisitos establecidos para conceder el indulto.

Entre otros aspectos, debe ser una persona que se encuentre en prisión por primera vez, sin que le consten antecedentes. Además, no debe haber progresado de grado y los hechos no pueden ser de extrema gravedad. Asimismo, el nuevo régimen del Código Penal es más beneficioso que el anterior para la suspensión de la pena al reo, lo cual también dificulta la elección de los perfiles para la terna.

En esta ocasión la integran los tres presos, que se encuentran nternos en los centros penitenciarios malagueños de Alhaurín de la Torre y de Archidona. Las mismas fuentes han precisado que uno de ellos terminaría de cumplir su pena en 2020, mientras que los otros dos llevarían alrededor de un año en la cárcel.

Ninguno de ellos cuenta con una pena superior a los cuatro años de cárcel, que es uno de los requisitos necesarios para integrar la terna, que ha sido aprobada por la Fiscalía Malagueña. También por los representantes de los centros penitenciarios, indicando que son personas con un perfil favorable para una reinserción inmediata en la sociedad.

Ahora será el Consejo de Ministros el que tendrá que decantarse por uno de los nombres para que se convierta en el liberado por la cofradía, algo que ocurre durante el recorrido procesional de la Semana Santa. La decisión tendrá que ser tomada este viernes 5 de abril o, como muy tarde, el día 12 del mismo mes.

El año pasado, el reo era un vecino de Fuengirola, condenado a tres años de cárcel por traficar con drogas. El Consejo de Ministros tomó la decisión con mucha antelación para evitar que pudiera volverse a producir lo ocurrido en 2017, cuando no se liberó a un preso durante el Miércoles Santo. Se trata de una tradición que se venía celebrando desde hacía 257 años y que fue rota por el Gobierno de Mariano Rajoy al no aprobar el indulto de un penado para la cofradía malagueña al entender que la terna de reos propuestos no reunía los requisitos para recibir esta medida de gracia.

Finalmente, la liberación se produjo durante el mes de julio, en un traslado de las imágenes de Jesús El Rico y la Virgen del Amor, desde la iglesia de San Julián hasta su rehabilitada sede canónica de la parroquia de Santiago. La agraciada fue M. Y. H. C., una joven de mediana edad, natural de Granada, quién recuperó la libertad gracias a Jesús el Rico en cumplimiento del privilegio otorgado a la cofradía por el rey Carlos III hace más de 250 años. La presa fue condenada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga a la pena de tres años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública, cometido en 2013, por el menudeo de drogas. Aún le quedaban dos años para cumplir la pena.