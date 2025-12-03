Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación de la reforma de la avenida de Andalucía proyectada por Urbanismo. Sur

Estas son las principales novedades del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el año que viene

El Consistorio prevé iniciar la reforma de la avenida de Andalucía, el parque en Repsol y un aparcamiento junto a los Baños del Carmen con unas cuentas que suman 1.234 millones de euros

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:21

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal de Economía, Carlos Conde, ha presentado este miércoles el proyecto de presupuesto del ... Ayuntamiento para el año que viene, unas cuentas que suman 1.234 millones de euros y que repiten varias partidas para proyectos que ya están en marcha o que van a comenzar en los próximos meses, pero que ya disponen de reserva económica en los presupuestos de los ejercicios pasados.

