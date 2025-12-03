Estas son las principales novedades del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el año que viene

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal de Economía, Carlos Conde, ha presentado este miércoles el proyecto de presupuesto del ... Ayuntamiento para el año que viene, unas cuentas que suman 1.234 millones de euros y que repiten varias partidas para proyectos que ya están en marcha o que van a comenzar en los próximos meses, pero que ya disponen de reserva económica en los presupuestos de los ejercicios pasados.

Entre las principales novedades de estas nuevas cuentas locales se encuentra la remodelación de la avenida de Andalucía, para la que se reservan 613.200 euros destinados a cubrir una primera fase de obras. Como informó SUR, se trata de una operación que busca extender el 'efecto Alameda' hacia esta prolongación del eje que suponen el paseo del Parque y la propia Alameda Principal, desde el cruce con Armengual de la Mota hasta el puente de las Américas. Para ello, prevé una transformación de las amplias aceras actuales para convertirlas en una suerte de 'parque' longitudinal con zonas de esparcimiento, puntos de encuentro y espacios de sombra.

Otra de las novedades anunciadas por De la Torre, y de la que también informó este periódico, es la intención del equipo de gobierno de iniciar el año que viene los trabajos de urbanización de los terrenos de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, que incluyen la realización de un parque de 65.000 metros cuadrados (una superficie similar a la del Parque Huelin). En este caso, no se detalla una partida específica en el presupuesto, porque el dinero saldrá del apartado reservado para las juntas de compensación urbanísticas. Hay que recordar que el Ayuntamiento comparte los derechos urbanísticos del proyecto de las torres de Repsol con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Parque Papa Francisco

Aunque el proyecto de urbanización de los suelos de Repsol, incluido el parque, ya tiene el permiso ambiental de la Junta, la ejecución de las obras puede encontrarse con un freno por una nueva acción judicial de la plataforma Bosque Urbano, que defiende que todo el espacio de Repsol se dedique a una zona verde. De la Torre ha anunciado que el parque en una parte del espacio de Repsol llevará el nombre de 'Papa Francisco', para completar la trilogía con la avenida de Juan XXIII y el puente de Juan Pablo II.

Una tercera incorporación a los presupuestos del Ayuntamiento es el proyecto para realizar un aparcamiento público en unos suelos expropiados junto a los Baños del Carmen. Para ello se reservan 600.000 euros que permitirían acometer un estacionamiento en superficie, si bien el alcalde no ha descartado que, en el futuro, se pueda realizar soterrado. Para futuros aparcamientos disuasorios junto al Arroyo Totalán y en el entorno del Martín Carpena, se destinan 300.000 euros.

Un millón de euros para el Guadalmedina

En total, para inversiones, el presupuesto local de 2026 contempla 450 proyectos que suman 170 millones de euros. Sin embargo, muchos de ellos se repiten o tienen partidas para financiar la redacción de diseños. Es el caso del plan de los 'puentes-plaza' para el cauce del Guadalmedina, para el que se reserva un millón de euros inicial destinado a soportar la redacción del proyecto constructivo, que rondará los seis millones. De la Torre ha asegurado que no se trata de que este proyecto se quede «guardado en un cajón», y ha remarcado que su intención es poder iniciar la obra como va a hacer en el caso del Auditorio, para el que se reservan cinco millones.

Para redactar el proyecto de ampliación del Palacio de Ferias, también existe una partida de un millón de euros. El alcalde ha aclarado que, según los informes jurídicos de que dispone Urbanismo, es posible llevar a cabo una adjudicación directa de este servicio al estudio del arquitecto Ángel Asenjo, que fue quien diseñó el palacio inaugurado en 2003.

Entre las partidas inversoras de Urbanismo también destacan 4,8 millones de euros para iniciar el año que viene la reforma del paseo marítimo de El Palo, prevista desde hace años, y continuar las obras en el de Pedregalejo (1,5 millones). Asimismo, se destinan dos millones para el parque previsto junto a los Baños del Carmen, y 2,8 millones para otro parque en la zona de Teatinos (Frank Capra).

También hay dinero presupuestado (525.631 euros) para continuar con las mejoras en los conjuntos de la Alcazaba y Gibralfaro tras unas primeras reparaciones de escaso calado. Asimismo, está prevista la renovación urbana de las calles Toquero (352.596 euros), Trinidad Grund (606.910 euros), Vendeja (711.967 euros), Ollerías y plaza de Pepe Mena (318.683 euros), Conde Ureña (68.109 euros), Panaderos y Puerta del Mar (1.079.925 euros).

28,8 millones de euros para vivienda protegida

En el capítulo de vivienda, destacan 12 millones de euros para las obras de urbanización del sector de Soliva Oeste, donde el Ayuntamiento prevé promover un millar de VPO; 8,6 millones de euros para las obras de 50 pisos de VPO en los suelos de Portillo, en la avenida de Velázquez, que serán ejecutados por la Sociedad Municipal de Viviendas; y más partidas, hasta sumar un total de 28,8 millones, para finalizar las obras de casi medio millar de VPO que el Consistorio levanta al oeste del campus de Teatinos y que prevé entregar a lo largo del año próximo.

La oferta de ayudas para la rehabilitación de viviendas en Carranque cuenta con 1,8 millones; y se consignan 1,5 millones de euros para colaborar con la obra de la cubierta de la Catedral que realiza el Obispado.

Asimismo, se contemplan 400.000 euros para la redacción del proyecto de ejecución de un paso inferior en la avenida de Valle-Inclán, a la altura de la rotonda de Suárez, una de las actuaciones que el Ayuntamiento considera prioritarias para mejorar el tráfico en esa zona, donde está prevista la construcción de un centro comercial en el espacio que ocupó la antigua fábrica de ladrillos de Salyt.

El Plan Litoral, supeditado a la entrada de empresas privadas

Eso sí, más allá de actuaciones que ya eran conocidas, el presupuesto del Ayuntamiento para 2026 no contempla partidas para activar nuevos grandes proyectos de ciudad. El plan para soterrar el tráfico en el eje sur del Centro y construir dos estaciones de autobuses soterradas bajo la plaza de la Marina y la explanada de la Estación, el bautizado como Plan Málaga Litoral, valorado en unos 400 millones de euros, no figura en las cuentas.

Francisco de la Torre ha asegurado que «no se descarta» pero ha apuntado que están «trabajando» en la posibilidad de que se pueda financiar mediante concesiones a empresas privadas que exploten los intercambiadores de transporte. «Tenemos que verlo con la Junta que es la que controla este tipo de concesiones, y ver si salen los números en base a los aparcamientos y los usos comerciales», ha explicado. En cuanto al soterramiento del tráfico en el paseo de los Curas y la avenida de Cánovas del Castillo, ha apuntado que es un tema que «quedaría para más adelante».