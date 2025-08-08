Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto para renovar las aceras de la avenida de Andalucía. Sur

Málaga extenderá el 'efecto Alameda' a la avenida de Andalucía: este es el proyecto

Urbanismo diseña una remodelación de este eje viario para introducir zonas de estancia y juegos y un carril para bicicletas en la mediana

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:30

En 2005, hace veinte años, el Ayuntamiento de Málaga acometió una importante remodelación del paseo del Parque para poner en valor la riqueza botánica de ... este espacio verde y potenciar el uso de sus espacios peatonales. Catorce años más tarde, en 2019, le tocó el turno a la Alameda Principal, que también experimentó una drástica transformación con la conversión de sus calzadas laterales en dos bulevares que hicieron que este espacio urbano recobrará el papel de 'salón' de la ciudad con el que fue concebido en el pasado. Y ahora ha llegado el momento de seguir extendiendo esa misma filosofía de renovación integral a la avenida de Andalucía, para la que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha elaborado un proyecto que supondrá un importante cambio para esta amplia arteria viaria.

