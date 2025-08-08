Málaga extenderá el 'efecto Alameda' a la avenida de Andalucía: este es el proyecto

En 2005, hace veinte años, el Ayuntamiento de Málaga acometió una importante remodelación del paseo del Parque para poner en valor la riqueza botánica de ... este espacio verde y potenciar el uso de sus espacios peatonales. Catorce años más tarde, en 2019, le tocó el turno a la Alameda Principal, que también experimentó una drástica transformación con la conversión de sus calzadas laterales en dos bulevares que hicieron que este espacio urbano recobrará el papel de 'salón' de la ciudad con el que fue concebido en el pasado. Y ahora ha llegado el momento de seguir extendiendo esa misma filosofía de renovación integral a la avenida de Andalucía, para la que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha elaborado un proyecto que supondrá un importante cambio para esta amplia arteria viaria.

La intervención diseñada por los técnicos municipales busca extender el 'efecto Alameda' hacia esta prolongación del eje que suponen el paseo del Parque y la propia Alameda Principal, desde el cruce con Armengual de la Mota hasta el puente de las Américas. Para ello, prevé una transformación de las amplias aceras actuales para convertirlas en una suerte de 'parque' longitudinal con zonas de esparcimiento, puntos de encuentro y espacios de sombra.

Para ello, el pavimento actual de baldosas blancas y rojas será sustituido por un suelo más confortable para el peatón, en el que se combinarán superficies de diferentes materiales y se incrementarán los espacios ajardinados a ras de calle, como sucedió en la Alameda, si bien en ese caso el mantenimiento de las franjas de césped que se trazaron en el suelo resultó complicado.

Cuadrículas

Según una recreación de la operación planteada para la avenida de Andalucía, a la que ha podido tener acceso SUR, la configuración del nuevo pavimento se estructura en unas amplias cuadrículas en las que se alternan los espacios de estancia con los ajardinados. Los actuales bancos de piedra en torno a los alcorques de los árboles desaparecen y en su lugar se habilitan grupos de bancos y mesas fijas, y zonas de juegos infantiles. Además, según se observa en la imagen, se propone un tablero gigante de ajedrez.

Asimismo, en un plano del esquema de la intervención que se ha ideado por parte de la Gerencia de Urbanismo, se contempla la posibilidad de introducir espacios con aparatos para hacer gimnasia y otros destinados a exposiciones con paneles.

Por otra parte, la mediana central actual se suprime y se sustituye por un doble carril de uso exclusivo para bicicletas, enmarcado por palmeras, que servirá para conectar los carriles bici del Centro con los de la zona oeste. Según se apunta en el documento que contiene este esbozo de la propuesta para transformar la avenida de Andalucía, el proyecto busca «alternativas a la urbanización actual, muy condicionada por la intensidad de tráfico», que se mantiene en cuatro carriles por sentido, de los que uno está reservado para autobuses y taxis.

Asimismo, se subrayan como objetivos de la reurbanización el poder «facilitar flujos transversales de carácter peatonal» e «incorporar un carril bici que sirva de eje de conexión desde el centro hacia otras zonas de la ciudad».

La actual configuración de la avenida de Andalucía data de la década de los años 70 del pasado siglo, cuando tomó forma como un eje para extender el Centro de la ciudad hacia el oeste. En su entorno se levantaron los edificios de Hacienda, Correos, El Corte Inglés y la sede de Unicaja, así como varios bloques de viviendas que dieron una imagen de modernidad.