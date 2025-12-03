De la Torre asume la obra del Auditorio para Málaga sin la ayuda del Gobierno: la sacará a concurso en 2026

Tras años de estudios y debate sobre las opciones para acometer una obra que supera los 200 millones de euros, el alcalde de Málaga, Francisco ... de la Torre, ha anunciado este miércoles que en 2026 se licitarán las obras del Auditorio previsto en la plataforma portuaria de San Andrés. Lo hará recurriendo al crédito de los bancos al no tener la ayuda económica del Gobierno, que se ha negado a participar en una actuación para la que el equipo de gobierno municipal le reclama 45 millones de euros.

Las cuentas de De la Torre para cubrir los 209 millones de euros en los que está valorado el Auditorio son una aportación municipal de unos veinte millones de euros (cinco en el presupuesto del Ayuntamiento para el año que viene, que ha sido presentado este miércoles; cuatro del presupuesto del año pasado, y nueve millones que aportará el Puerto a cambio de un suelo logístico en El Tarajal); 25 millones de la Junta; 10 millones de la Diputación Provincial; y el resto mediante préstamos bancarios que va a solicitar el Consistorio.

«Podemos dialogar con los bancos para ver los números y haremos el concurso para contratar las obras. Es un tema perfectamente abordable, tengo mucha seguridad», ha asegurado De la Torre, quien también confía en que esta operación pueda financiarse con 110 millones de euros de aportaciones de empresas que ejerzan como mecenas de este gran proyecto cultural.

La intención del alcalde es poder empezar a captar esos 'socios' privados, a lo largo de unos cinco años, una vez que las obras empiecen, un hito que no ha descartado que se produzca a lo largo de 2026, si bien ha admitido que el proceso para contratar una obra de esta relevancia llevará varios meses.

El alcalde ha hecho este anuncio en la presentación de los presupuestos municipales para el año próximo, unas cuentas que prevé aprobar entre los meses de enero y febrero que son muy parecidas a las de este año. En concreto, el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 asciende a 1.234 millones de euros, 22 millones de euros menos que el del año pasado.