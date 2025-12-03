Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto del Auditorio, en la plataforma portuaria de San Andrés. Sur

De la Torre asume la obra del Auditorio para Málaga sin la ayuda del Gobierno: la sacará a concurso en 2026

El alcalde acudirá al crédito de los bancos para poder cubrir un proyecto que supera los 200 millones de euros

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:26

Comenta

Tras años de estudios y debate sobre las opciones para acometer una obra que supera los 200 millones de euros, el alcalde de Málaga, Francisco ... de la Torre, ha anunciado este miércoles que en 2026 se licitarán las obras del Auditorio previsto en la plataforma portuaria de San Andrés. Lo hará recurriendo al crédito de los bancos al no tener la ayuda económica del Gobierno, que se ha negado a participar en una actuación para la que el equipo de gobierno municipal le reclama 45 millones de euros.

