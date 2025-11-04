Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol

Casi seis años después de que el proyecto fuera presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, semanas antes de la explosión de ... la pandemia del coronavirus, el gran parque previsto en la zona sur de los terrenos de Repsol, entre las avenidas de Juan XXIII y de la Aurora, está más cerca de pasar de los planos a la realidad. Según ha podido confirmar SUR de fuentes municipales, la intención del equipo de gobierno es poner en marcha la contratación de las obras que incluyen esta zona verde de 65.000 metros cuadrados (una superficie similar a la del Parque Huelin) lo antes posible, de forma que los primeros trabajos puedan comenzar a lo largo del año que viene. Para ello, se recogerán las primeras partidas en el presupuesto municipal de 2026 que está en elaboración.

Como principal propietario del proyecto de Repsol, del que ostenta el 56,8% (el 43,2% restante está en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), el Ayuntamiento asume la urbanización de los suelos después de que un juzgado haya dictado la paralización cautelar de la subasta de los derechos para levantar tres de las cuatro torres de hasta más de treinta plantas previstas en este ámbito, a raíz de los recursos de la promotora Urbania, única aspirante dispuesta a adquirirlos por 66,4 millones de euros.

Los planes del Ayuntamiento pasaban por dejar en manos de una promotora privada sus derechos en el proyecto de Repsol, con lo que conseguía un doble objetivo: hacer una considerable caja para destinar ese dinero a otras inversiones en la ciudad, y lograr que un privado asumiera la carga de financiar y ejecutar la parte que le corresponde de la urbanización de estos suelos, incluido el parque.

Una vez comprobado que la venta de esos derechos queda a la espera de que se resuelvan dos recursos contenciosos presentados por Urbania, motivados por las condiciones incluidas por Urbanismo a raíz de los pleitos judiciales de la plataforma Bosque Urbano, el Consistorio se reafirma en su intención de dar un paso al frente e iniciar la transformación de los suelos, incluido el parque. El gobierno local considera que es algo independiente del futuro del procedimiento de la subasta.

No obstante, para que esto sea posible, tiene que culminarse primero el trámite de la aprobación del proyecto de urbanización de los terrenos de Repsol, que se inició en julio de 2020. Según ha podido conocer este periódico, ese trámite ya está en su fase final, después de que recabara una autorización ambiental favorable por parte de la Junta. Ese permiso, evacuado el año pasado, era clave, ya que la administración regional tenía que respaldar los estudios realizados por el Ayuntamiento y la Sareb respecto al grado de contaminación de los suelos de la zona sur. La autorización ambiental fue recurrida por Bosque Urbano en los tribunales. No obstante, por el momento no existe una medida cautelar del juzgado que impida que se inicie la urbanización.

Con ese aval, Urbanismo considera que tiene el camino expedito para dar el visto bueno final a la urbanización y sacar a concurso la ejecución de las obras, según el proyecto diseñado por el estudio de arquitectura local HCP y valorado en unos 24 millones de euros.

Aparcamiento soterrado para casi 700 plazas

La urbanización abarca tres actuaciones que se desarrollarán al mismo tiempo. Una de ellas, valorada en 7,8 millones de euros, es la realización de un aparcamiento subterráneo de rotación con capacidad para 687 plazas repartidas en cuatro sótanos bajo la zona de parque más próxima a la barriada de Dos Hermanas. La segunda es la ejecución de todos los viales que enmarcarán las parcelas en las que se levantarán los edificios y las zonas verdes, lo que también incluye el tramo de la avenida Adolfo Suárez sobre el soterramiento del AVE, con una sección de dos carriles por sentido, más dos vías de servicio. Esta parte está presupuestada en 9,9 millones de euros y se estima un plazo de ejecución de un año.

Y la tercera es el parque y las zonas verdes que rodearán a las torres, que sumarán en total unos 80.000 metros cuadrados. El parque como tal, valorado en 5,9 millones de euros, tendrá unos 65.000 metros cuadrados y contará con una nutrida masa vegetal formada por 750 árboles de unas sesenta especies para darle un carácter de bosque.

Estará centrado por un lago de 3.500 metros cuadrados, cruzado por dos puentes de madera, y enmarcado por tres colinas dotadas de césped para tomar el sol y pasear. Además, habrá dos parques caninos en la zona más próxima a la avenida de Juan XXIII, y otras dos zonas para juegos infantiles, diferenciadas por edad.

En la zona más boscosa están previstas áreas para la práctica deportiva, y también se ha diseñado un recorrido perimetral de 1,5 kilómetros para correr o pasear. Asimismo, el parque, que estará vallado para que pueda cerrarse en horario nocturno, contará con 12 puntos de acceso y un anfiteatro al aire libre para unas 750 personas, sobre la zona en la que se hará el 'parking'. Para el riego se utilizará el agua que bombean los sistemas freáticos del metro.