Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del parque diseñado por el estudio de arquitectura HCP para la zona sur de los suelos de Repsol. Sur

Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol

El Ayuntamiento reservará una partida en los presupuestos de 2026 para la transformación de los suelos pese a los recursos judiciales

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Casi seis años después de que el proyecto fuera presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, semanas antes de la explosión de ... la pandemia del coronavirus, el gran parque previsto en la zona sur de los terrenos de Repsol, entre las avenidas de Juan XXIII y de la Aurora, está más cerca de pasar de los planos a la realidad. Según ha podido confirmar SUR de fuentes municipales, la intención del equipo de gobierno es poner en marcha la contratación de las obras que incluyen esta zona verde de 65.000 metros cuadrados (una superficie similar a la del Parque Huelin) lo antes posible, de forma que los primeros trabajos puedan comenzar a lo largo del año que viene. Para ello, se recogerán las primeras partidas en el presupuesto municipal de 2026 que está en elaboración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  6. 6

    Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga
  9. 9 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  10. 10 Llegan nuevas lluvias a Andalucía: Aemet advierte de «chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol

Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol