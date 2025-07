Paco de la Torre se abre a la posibilidad de que el nuevo estadio del Málaga pueda ser privado al cien por cien

Pilar R. Quirós Málaga Miércoles, 30 de julio 2025, 14:41 Comenta Compartir

En el pleno monográfico sobre el Mundial 2030 y la remodelación ex profeso de la Rosaleda para este acontecimiento, ambos proyectos fallidos porque la ciudad ... renunció a ser sede del gran evento futbolístico no se sacó nada en claro sobre el futuro de La Rosaleda o de un nuevo estadio a cuenta de que el PP y el PSOE no se pusieron de acuerdo en las enmiendas y el único que podía proponer y aceptar era el grupo socialista, que era el que había forzado la sesión extraordinaria. Por eso, ahora el equipo de gobierno del PP, con el alcalde Paco de la Torre a la cabeza, lleva una iniciativa al pleno, en la que dejan claro que el futuro del nuevo estadio podría ser privado, público o mixto, aunque deja claro que el Ayuntamiento de Málaga se compromete a continuar trabajando en consenso con la Diputación Provincial y la Junta para hacerlo realidad.

Explicaba el alcalde que si el Málaga CF salía de la mala situación financiera y subía a primera, y acababa teniendo un dueño solvente, éste podría querer proyectar un estadio del que fuera propietario. Por eso, cuando los medios de comunicación le insistían en si el estadio podría acabar siendo una remodelación de La Rosaleda indicaba que si era finalmente así no podría subir de los 45.000 asientos, y que podría llegar el momento en el que el club y la afición necesitaran 60.000. Así que toda esta cuestión sigue en el aire, y se ve que están abiertas todas las vías después de que haya pasado de largo el Mundial 2030, que ya con más tranquilidad De la Torre se atrevía a decir que la ciudad no necesitaba dos o tres partidos de este encuentro a cuenta de que el Málaga bajara de categoría al no verse arropado por la afición, y volvió a la echarle la culpa a la rotonda que hace falta en los alrededores del Martín Carpena para dirigir los flujos de tráfico hasta el Puerto y descongestionar la zona. «Días atrás hubo un accidente de tráfico en la zona y se armó el gran pitote», como indicó criticando que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, hubiera anulado la reunión de hoy para hablar de ampliar la capacidad del enclace de la MA-20 con la MA-22 de acceso al Puerto de Málaga y mejorar las conexiones de ambas autovías con la ciudad. En este punto, dijo sentirse contrariado porque aunque en el estadio de atletismo no se realizarían ya los partidos del Málaga, esta infraestructura viaria era vital para la ciudad y se ofreció a costear sus estudios, un punto que llevará también a su aprobación al pleno. «Ya le he escrito una carta a Santano para que vea que nuestro interés sigue intacto», que comentó el regidor sonriente en vista de lo ágil que había sido él mismo en la contestación al que era alcalde de Irún, y con el que indicó que había mantenido muy buena relación.

