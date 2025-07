Paco de la Torre pone ya fecha a la moratoria de viviendas turísticas: se aprobará en un pleno urgente antes de feria

Pilar R. Quirós Málaga Miércoles, 30 de julio 2025, 15:03 Comenta Compartir

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, sorprendía en octubre del año pasado asegurando que estudiaba la forma, junto con la Gerencia de Urbanismo, ... de que en Málaga no hubiese más pisos turísticos, es decir que no hubiera ningún alojamiento más de estas características. A cambio, subrayó, los hoteles tendrían «alfombra roja» para poder darle a la ciudad las plazas turísticas que necesita. Este era su primer anuncio sobre este particular, y ya en marzo de este año le ponía nombre a la acción: Málaga iba a poner en marcha «una moratoria global de viviendas turísticas», que necesariamente no tenía que ser por dos años. El tiempo de vigencia lo dejó abierto.

El alcalde de Málaga indicaba que se trabajaba en el PGOU y en una estadística que diga con exactitud el número de viviendas turísticas legales e ilegales así como las plazas hoteleras de la ciudad. Afirmó que global significaba «ni una más de las que hay». La oposición, sobre todo el PSOE y Con Málaga, le han preguntado en varias ocasiones si era cierto que iba a cumplir esta medida, y la última vez fue en la pasada comisión de pleno de Economía de este lunes. Bueno, pues por fin, aunque ya fuera de cámaras, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, explicaba a los periodistas que cubren la información municipal que esta moratoria será llevada a pleno antes de la Feria de Málaga, que comienza el viernes 15 de agosto. Esta sesión, obviamente será urgente y extraordinaria, ya que el mes de agosto es en principio inhábil. Las características de esta moratoria y cómo afectará a toda la ciudad es una cuestión sobre la que no ha abundado y que habrá que esperar a conocer el documento en sí.

