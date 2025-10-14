Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mónica Monedero, durante su rueda de prensa con el portavoz de Con Málaga, NIco Sguiglia, y miembros del grupo municipal. P. R. Q.

Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido

Derechos Sociales le seguirá pagando la pensión y busca otro recurso habitacional para esta charcutera con una hija de 10 años. Con Málaga desconvoca la rueda de prensa, que iba a ser esta tarde a las puertas de la Casona

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 11:57

Mónica Monedero se encuentra en su trabajo este martes: charcutera a media jornada en una importante cadena de supermercados. De este trabajo percibe su sueldo ... de 750 euros al mes al mes, que desde que un fondo buitre la echó junto a su hija de 10 años de su piso de alquiler en Miraflores de los Ángeles, no le han posibilitado acceder a otra vivienda pese a contar con la ayuda para el alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Esto provocó que el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga le buscara una solución habitacional de emergencia en una pensión, una situación que en principio finalizaba hoy martes, como ella mismo había contado a Diario SUR.

