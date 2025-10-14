Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido

Mónica Monedero se encuentra en su trabajo este martes: charcutera a media jornada en una importante cadena de supermercados. De este trabajo percibe su sueldo ... de 750 euros al mes al mes, que desde que un fondo buitre la echó junto a su hija de 10 años de su piso de alquiler en Miraflores de los Ángeles, no le han posibilitado acceder a otra vivienda pese a contar con la ayuda para el alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Esto provocó que el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga le buscara una solución habitacional de emergencia en una pensión, una situación que en principio finalizaba hoy martes, como ella mismo había contado a Diario SUR.

Con Málaga, que es el partido que dio a conocer la situación de esta madre soltera por medio de una rueda de prensa el pasado martes 7 de octubre, había convocado otra rueda de prensa esta tarde a las puertas del Ayuntamiento de Málaga, donde se suponía que Mónica iba a acampar con el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, como ellos mismos afirmaron. Finalmente, Con Málaga ha desconvocado la rueda de prensa, una cita que esperaban muchos medios de comunicación, incluso nacionales, que se habían hecho eco del aciago periplo de esta malagueña que vivía en Miraflores de los Ángeles hasta que tuvo que abandonar el piso en el que estaba de alquiler. Primero, el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga le había ofrecido un techo (en una localización de la que no se puede informar) y Mónica no la había aceptado porque no quería desarraigarse de la ciudad. Como explicó a SUR, su hija está muy integrada en su colegio y ella tiene un buen trabajo y quiere seguir viviendo en Málaga capital. «Mi hija tendría que cambiar de colegio, yo me quedaría sin mi trabajo», como explicaba.

Ahora, cuando se suponía que se le acababan los días de pensión, el área de Derechos Sociales, que «sigue trabajando en su caso con todo el empeño posible de unos grandes profesionales como son nuestros trabajadores sociales», como explicaban a SUR, están en vías de ofrecerle otra solución habitacional. De momento, indicaban, Mónica podría seguir algunos días más en la pensión hasta que se quede disponible otro recurso, que preferentemente podría ser un piso compartido en la ciudad con otras mujeres, o si no, un centro con mejores servicios para una familia que los que puede proveer una pensión, indicaban. «Mónica está a la espera de un recurso mejor, y esperamos que lo acepte cuando se lo ofrezcan», puntualizaron desde el Ayuntamiento de Málaga. Además, está registrada como demandante de vivienda y a la espera de que se sortee un lote de viviendas en alquiler en el sector Universidad, para el que cumple todos los requisitos, como ella misma indicó y corroboran fuentes municipales.

«Toda esta tensión mediática no le favorece en una situación así», explicaban desde el Ayuntamiento al tiempo que subrayaban que hay cuestiones vitales y de suma importancia como la vida de Mónica y su hija que deben ser tratadas con la mayor intimidad posible y con máximo respeto y más cuando hay menores de por medio«.

Con Málaga, concretamente desde el partido Podemos, que es el que ha gestionado la rueda de prensa inicial de Mónica Monedero, y el que había convocado este martes por la tarde, ha indicado este martes por mañana que la citada rueda de prensa esta tarde (18.30 horas), a las puertas del Ayuntamiento, se suspendía hasta nuevo aviso. «Está abierta una vía de diálogo con el Ayuntamiento, y Mónica y su hija disponen de unos días de prórroga en el alojamiento que se encuentra ahora», subrayaban.

Este periódico ha querido recabar el punto de vista de esta madre soltera, pero Mónica Monedero trabaja de charcutera por las mañanas en una importante cadena de supermercados, motivo por el cual no ha podido contestar el requerimiento de SUR.