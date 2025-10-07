Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Toñi Rubio, Mónica Monedero, y Micaela Jiménez con el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiiglia. P. R. Q.

La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»

Vive con su hija de 10 años en una pensión en la que sólo están pagados cinco días más. El portavoz de Con Málaga demanda que el Instituto Municipal de la Vivienda le dé una solución

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 14:23

Mónica Monedero, madre soltera, vivía con su hija de 10 años en un piso de alquiler por el que pagaba 400 euros hasta que lo ... compró un fondo buitre y les enseñó por dónde estaba la puerta. Su sueldo, de 750 euros, es exiguo, «hacemos un puchero para tres días, pasta, en fin, lo que se puede comer con tan poco dinero», como cuenta a punto de que le aflore toda la frustración y la impotencia a su rostro. Ahora vive con la niña en una pensión, que les ha facilitado el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), una medida de emergencia. «Primero fueron tres días, y ahora tenemos cinco días más y luego a la calle», que explica con el alma en un puño. Los medios de comunicación presentes apenas parpadean. La crueldad del desamparo delante de sus ojos.

