La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»

Mónica Monedero, madre soltera, vivía con su hija de 10 años en un piso de alquiler por el que pagaba 400 euros hasta que lo ... compró un fondo buitre y les enseñó por dónde estaba la puerta. Su sueldo, de 750 euros, es exiguo, «hacemos un puchero para tres días, pasta, en fin, lo que se puede comer con tan poco dinero», como cuenta a punto de que le aflore toda la frustración y la impotencia a su rostro. Ahora vive con la niña en una pensión, que les ha facilitado el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), una medida de emergencia. «Primero fueron tres días, y ahora tenemos cinco días más y luego a la calle», que explica con el alma en un puño. Los medios de comunicación presentes apenas parpadean. La crueldad del desamparo delante de sus ojos.

«Mi hija necesita tomarse un cola cao por las mañanas y en la pensión tengo que pedir el favor de que me lo calienten», explica, «no hay recursos de alimentación. Si en cinco días nos echan a la calle me voy a ir a la puerta del Ayuntamiento y voy a montar una tienda de campaña. Tengo treinta años cotizados, gano un sueldo y podría pagar una vivienda de 300 euros», como subraya, dando más tarde cuenta de que para complementar limpia por horas donde la van llamando. Que se lo trabaja.

«Soy madre soltera y me gustaría criarla decentemente. Pedí la ayudas, pero nadie quiere alquilar a una madre con una hija»

Su único desvelo es su hija: «Soy madre soltera y me gustaría criarla decentemente. Pedí la ayudas, pero nadie quiere alquilar a una madre con una hija, los pisos están a 1.000-1.200 euros, y una habitación cuesta quinientos. No puedo, no me llega con mi sueldo. Mis padres fallecieron y no tengo a nadie». ¿Cómo contar cómo es su vida en un párrafo? Luego sigue. «Estoy nerviosa, tengo ataques de ansiedad, no saber dónde dormir mañana; es una situación muy mala que no se la deseo a nadie. No me niego a pagar un alquiler social, pero nadie me lo facilita». Continúa: «Mi hija tiene 10 años, y crece, se le rompen los tenis, y tengo que hace casi magia», explica esta charcutera, que tiene un trabajo de media jornada para poder atender a su hija por la tarde. Se planteó trabajar todo el día, pero la persona que se la cuidaba le costaba más. La pescadilla que se muerde la cola.

«Faltan políticas públicas»

A su lado, miembros del grupo municipal Con Málaga, y entre ellos, el portavoz, Nico Sguiglia, subraya que la situación de Mónica es lamentable y que así hay muchas familias en Málaga. «¿Cómo se puede desahuciar a una madre con una niña de 10 años? Faltan políticas públicas, y medidas que llevamos mucho tiempo exigiendo al Ayuntamiento como la creación de una inmobiliaria municipal, que no deje a las familias a los pies de los caballos, en un mercado de la vivienda desbocado y fuera de control», que subraya el concejal, haciendo una pregunta: «¿Se imaginan a una niña durmiendo en la calle?». La trabajadora social le había preguntado si podía irse con alguna amiga. Pan para hoy y hambre para mañana.

«Se gastan un montón de dinero en chorradas promocionales y lo que hay que pedirle a De la Torre y a Pomares (concejal de Vivienda) es que no haya más mónicas en esta ciudad. Si Mónica acaba en una tienda de campaña delante del Ayuntamiento, yo iré a vivir en otra al lado», subrayaba el edil, quien indicó que iban a interponer un contencioso-administrativo por «la inactividad del equipo de gobierno del PP, no podemos normalizar este tipo de situación».

Sguiglia puntualizaba que la emergencia habitacional es una realidad, y que en el primer trimestre de 2025 han desahuciado a 340 familias en la provincia; la media es de cuatro lanzamientos al día. Para Mónica hace una llamada de emergencia: «Necesita una vivienda digna de carácter transitorio, para afrontar y remontar su vida». Además se quejaba de que el IMV concertara habitaciones a familias «en pensiones de mala muerte, donde hay gente con problemas de salud mental» y unas condiciones inadecuadas para menores. «Apelo a todas la gente que tiene niños», subrayaba, indicando que los derechos de la infancia tienen que estar por encima de estas cuestiones.