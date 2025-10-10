Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mónica Monedero, en el centro, a las puertas del IMV, con miembros del grupo municipal Con Málaga. P. R. Q.
La Casona del Parque

¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?

Derechos Sociales ha puesto a su disposición un techo, pero esta charcutera que vivía en Miraflores de los Ángeles con su hija no quiere aceptarlo porque supone un desarraigo

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:26

Mónica Monedero, madre soltera con una niña de 10 años, daba una rueda de prensa acompañada del grupo municipal Con Málaga, y de su portavoz, ... Nico Sguiglia, el pasado martes, dando cuenta de su situación de precariedad y de que en cinco días se le acababa la pensión, donde ahora vive, que estaban pagando desde el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

