Málaga reacciona ante el ataque a la flotilla de Gaza: «Eso es terrorismo»
Cientos de personas se concentran en calle Alcazabilla para denunciar la situación y exigir respeto de los derechos humanos al pueblo palestino
Jueves, 2 de octubre 2025, 19:33
La intercepción de la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza ha provocado la movilización ciudadana a través de manifestaciones convocadas en casi 40 ... ciudades de toda España. Bajo el lema 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino', el Sindicato de Estudiantes organizó una huelga para denunciar la situación actual y exigir el respeto de los derechos humanos al pueblo palestino. Málaga también ha salido a la calle en la tarde de este jueves con una concentración bajo el nombre 'Si es atacada la flotilla. Día 0: Justo tras el ataque', una convocatoria que también se está celebrando en Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Motril, Cádiz, Algeciras y otras ciudades andaluzas.
En Málaga, la concentración arrancó a las siete de la tarde en la calle Alcazabilla y los manifestantes lanzaron la denuncia: «El ejército sionista ha asaltado y secuestrado a la Sumud Flotilla, una misión estrictamente humanitaria que ha hecho lo que nuestros gobernantes cobardes y criminales no se han atrevido a hacer».
En estos momentos, según el Ministerio de Exteriores israelí, -que ha dado por terminada la operación de interceptación de la flotilla humanitaria hacia Gaza-, ha reunido a los 443 activistas en un buque de guerra y los ha trasladado al puerto de Ashdod y se está tramitando la deportación de los voluntarios fuera de territorio hebreo. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, asegura que los días 6 y 7 de octubre los activistas llegarán a Madrid y Londres.
