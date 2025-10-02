Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración en calle Alcazabilla este jueves. Pedro J. Quero

Málaga reacciona ante el ataque a la flotilla de Gaza: «Eso es terrorismo»

Cientos de personas se concentran en calle Alcazabilla para denunciar la situación y exigir respeto de los derechos humanos al pueblo palestino

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:33

Comenta

La intercepción de la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza ha provocado la movilización ciudadana a través de manifestaciones convocadas en casi 40 ... ciudades de toda España. Bajo el lema 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino', el Sindicato de Estudiantes organizó una huelga para denunciar la situación actual y exigir el respeto de los derechos humanos al pueblo palestino. Málaga también ha salido a la calle en la tarde de este jueves con una concentración bajo el nombre 'Si es atacada la flotilla. Día 0: Justo tras el ataque', una convocatoria que también se está celebrando en Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Motril, Cádiz, Algeciras y otras ciudades andaluzas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  4. 4

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga reacciona ante el ataque a la flotilla de Gaza: «Eso es terrorismo»

Málaga reacciona ante el ataque a la flotilla de Gaza: «Eso es terrorismo»