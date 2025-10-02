Las familias de los malagueños que navegan en la flotilla de Gaza: «No sabemos nada de ellos»

A eso de las 2.30 horas de la madrugada de este 2 de octubre, los familiares perdieron la conexión con Rafa Borrego, el activista ... mijeño de 30 años que viaja en el 'Jeannot III' de la Global Sumud Flotilla, una de las embarcaciones que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Igual pasó con el otro malagueño que participaba en esta flotilla, Manolo García, de 71 años, que forma parte del 'Sirius' el barco en el que también viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha afirmado en un vídeo que han sido «detenidos ilegalmente».

Los dos buques en los que viajaban los malagueños han sido interceptados por las fuerzas israelíes y sus familias, según confiesan a este periódico, están preocupadas. «No sabemos nada de ellos», coinciden tanto el hijo de Manolo García, con el mismo nombre, como el hermano de Rafael Borrego, Adrián. «Contacté con la Embajada de España en Israel y me comentaron que estaban preparados. Me enviaron un comunicado diciendo que el cónsul está ya donde prevén que va a ser el embarque de los secuestrados, pero tampoco tenemos ninguna confirmación. Desgraciadamente no sabemos nada», lamenta Adrián Borrego.

«Esto no está siendo una repatriación, es un secuestro en alta mar y una deportación forzosa. No sabemos cuánto va a durar la detención ni el trato que están teniendo, porque si nos tenemos que fiar de Israel… Pero bueno, ante la preocupación, en la familia estamos muy orgullosos por mi padre porque lleva muchos años involucrado en este tema», resalta Manuel, el hijo de Manolo García, que ha participado en otras acciones como la ayuda a Grecia para gestionar la crisis migratoria.

Según cuenta su hijo, Manolo García ya perdió la conexión el martes en uno de los intentos de ser abordados, cuando se deshizo del teléfono y ordenador. Pero ayer les llegó un mensaje de él desde el teléfono de una compañera de tripulación: «Me decía que pensaba que este iba a ser el único que podía escribir antes de que ya les abordasen. Estamos preocupados e indignados a la vez porque no sé cómo los están tratando», reitera Manuel García en sus declaraciones.

«Tenemos que conseguir que no nos dominen las emociones y poder ser útiles movilizándonos para que nuestro Gobierno consiga liberarlos. No creo que Israel permita que un europeo muera, sólo esperamos que no le pase nada, pero están siendo unas horas angustiosas sabiendo que está secuestrado allí», asegura Adrián Borrego, el hermano de Rafael, que confirma que esta misma tarde asistirá a la manifestación convocada en Málaga, en calle Alcazabilla a las 19.00 horas, en protesta por el ataque a la flotilla.