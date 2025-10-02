Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafael Borrego y Manolo García, tripulantes malagueños de la Global Sumud Flotilla. Sur

Las familias de los malagueños que navegan en la flotilla de Gaza: «No sabemos nada de ellos»

El hijo de Manolo García y el hermano de Rafa Borrego, parte de la tripulación de los barcos interceptados por las fuerzas israelíes, reclaman información tras «horas angustiosas» con los activistas en paradero desconocido

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:54

A eso de las 2.30 horas de la madrugada de este 2 de octubre, los familiares perdieron la conexión con Rafa Borrego, el activista ... mijeño de 30 años que viaja en el 'Jeannot III' de la Global Sumud Flotilla, una de las embarcaciones que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Igual pasó con el otro malagueño que participaba en esta flotilla, Manolo García, de 71 años, que forma parte del 'Sirius' el barco en el que también viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha afirmado en un vídeo que han sido «detenidos ilegalmente».

