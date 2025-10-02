Un grupo de manifestantes provoca un altercado en un pub irlandés de la plaza de Uncibay

Botellas en el aire, vasos, sillas, mesas y vallas sobrevolaron en al paso de la manifestación por la plaza Uncibay, concretamente en el pub irlandés ... que se encuentra en uno de los laterales.

Un grupo de manifestantes se enfrentó a los clientes del pub irlandés tras su paso por la terraza. Según detalló la Policía Local a este periódico, hasta el momento no había detenidos y dos de los afectados se dirigieron a la Comisaría Provincial a poner la denuncia.

Nico Sguiglia, concejal del Ayuntamiento del grupo municipal Con Málaga, estuvo en el inicio de la manifestación desde que arrancó y lamentó estos hechos que él mismo intentó evitar y separar a los implicados: «Hemos hecho cordón para evitar que todo fuera a más. Pero el resto de manifestantes han sido pacíficos, Málaga se ha desbordado de solidaridad, la gente no quiere estar de brazos cruzados. Hay que parar el genocidio», apuntó en conversación con SUR.

La manifestación comenzó a disolverse sobre las 21.45 horas en el mismo sitio que comenzó, en la calle Alcazabilla.