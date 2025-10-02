Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro J. Quero

Un grupo de manifestantes provoca un altercado en un pub irlandés de la plaza de Uncibay

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:26

Comenta

Botellas en el aire, vasos, sillas, mesas y vallas sobrevolaron en al paso de la manifestación por la plaza Uncibay, concretamente en el pub irlandés ... que se encuentra en uno de los laterales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  6. 6 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  7. 7

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas
  8. 8 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un grupo de manifestantes provoca un altercado en un pub irlandés de la plaza de Uncibay

Un grupo de manifestantes provoca un altercado en un pub irlandés de la plaza de Uncibay