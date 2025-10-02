Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la Flotilla por toda España
El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general que lleva por lema '¡Paremos el genocidio!'
Jueves, 2 de octubre 2025, 20:19
Las manifestaciones promovidas por el Sindicato de Estudiantes, que convocó una huelga general para este jueves bajo el lema '¡Paremos el genocidio!', sirvieron como acto ... de protesta a lo largo y ancho del país contra la interceptación de la Flotilla humanitaria por parte de Israel. La marcha más numerosa fue la de la capital catalana, con 6.500 asistentes, según la Guardia Urbana, en un recorrido desde la plaza Universitat de Barcelona hasta la plaza Sant Jaume que tenía como objetivo denunciar «el genocidio sionista» y la detención de la misión. Entre los asistentes se escucharon proclamas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Hijo de puta, Donald Trump' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.
La portavoz del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet, lamentó la situación de la población palestina y se solidarizó con la Flotilla; defendió que el «camino para parar este genocidio es presionando a los gobiernos» e hizo un llamamiento a sindicatos y organizaciones a convocar una huelga general, no solo estudiantil, siguiendo el ejemplo de Italia. Asimismo, solicitó que se rompan todas las relaciones con Israel y, en este sentido, consideró necesario hacer presión para conseguirlo: «Nos posicionamos del lado correcto de la Historia».
Tras la intervención, los manifestantes exclamaron eslóganes como 'Gaza, Gaza no estás sola', 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá', '¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel', 'Boicot Israel' y 'Free free Palestine'. Los presentes en la marcha llevaban pañuelos palestinos y banderas así como una gran pancarta en la que se leía 'Ruptura de relaciones con Israel' y otros carteles con frases como 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino' y 'Complicidad internacional suena a dinero comprado'.
En Madrid fueron 4.000 estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria, según cifras de la Delegación del Gobierno, los que salieron a la calle en favor del pueblo palestino. «Basta ya de palabrería, necesitamos actos ya», exhortó una de las portavoces del Sindicato de Estudiantes, Coral La Torre, en referencia a la posición del Ejecutivo español sobre la situación en Gaza.
Así, explicó que se habían convocado este tipo de actos en «40 ciudades» españolas en apoyo a la Global Sumud Flotilla (GSF), cuyos barcos fueron interceptados el miércoles por Israel mientras se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria. En este contexto, recalcó que van a hacer «responsables» de lo que les pase a los integrantes no sólo «al régimen sionista de (Benjamín) Netanyahu», sino a los Gobiernos europeos».
También criticó que el Gobierno español lanza «muchos mensajes» con respecto a Gaza, pero luego no decreta «realmente» el embargo de armas a Israel ni rompe las relaciones diplomáticas con el país. Asimismo, lamentó la «enorme cobardía» que, a su juicio, ha demostrado con la llamada Flotilla de la Libertad al «mandar un barco para pedirles que vuelvan a casa» en vez de para «protegerles».
Cientos de personas se concentraron en Bilbao, el campus de Leioa de la UPV/EHU y decenas de centros educativos a lo largo de la mañana del jueves. Convocados por plataformas propalestinas, sindicatos y asociaciones estudiantiles, los manifestantes mostraron su solidaridad con la Global Sumud Flotilla, interceptada este miércoles por el ejército israelí.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión