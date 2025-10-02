Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación del Sindicato de Estudiantes en Barcelona en apoyo a Palestina. E.P.

Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la Flotilla por toda España

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general que lleva por lema '¡Paremos el genocidio!'

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Las manifestaciones promovidas por el Sindicato de Estudiantes, que convocó una huelga general para este jueves bajo el lema '¡Paremos el genocidio!', sirvieron como acto ... de protesta a lo largo y ancho del país contra la interceptación de la Flotilla humanitaria por parte de Israel. La marcha más numerosa fue la de la capital catalana, con 6.500 asistentes, según la Guardia Urbana, en un recorrido desde la plaza Universitat de Barcelona hasta la plaza Sant Jaume que tenía como objetivo denunciar «el genocidio sionista» y la detención de la misión. Entre los asistentes se escucharon proclamas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Hijo de puta, Donald Trump' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  4. 4 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la Flotilla por toda España

Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la Flotilla por toda España