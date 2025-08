Málaga aspira a contar con hasta 1.700 VPO de alquiler temporal dentro de tres años

El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha el plan que aprobó el pleno del pasado 2 de julio para dejar en manos de promotores privados ... una veintena de parcelas municipales de uso dotacional con destino a la construcción y explotación de unas 1.700 viviendas protegidas, como permite un decreto de la Junta de Andalucía desde el pasado mes de febrero. El alcalde, Francisco de la Torre, ha presentado este martes los detalles de las condiciones que regirán esta iniciativa, en la que ya no se hace mención a 'minipisos' de 35 metros cuadrados, lo que fue muy criticado por los grupos de la oposición.

El tamaño mínimo de las viviendas de un dormitorio será 45 metros cuadrados útiles, y las de dos dormitorios partirán desde los 60 metros cuadrados útiles. A nivel económico, los futuros moradores de estos pisos se beneficiarán de alquileres baratos (no más de 10,06 euros el metro cuadrado) y podrán acogerse al límite de ingresos anuales más alto para acceder a una VPO.

No obstante, a no ser que tengan más de 65 años, sí tendrán que cumplir con el requisito de abandonar estos pisos a los siete años de la entrega de llaves, ya que así está establecido en las normas aprobadas por la Junta para permitir la construcción de estas viviendas en suelos para equipamiento. Cuando eso suceda, la empresa que gestione la promoción en cuestión, que dispondrá de un plazo de 75 años para explotar el edificio, buscará otro inquilino.

De la Torre ha desvelado una novedad para animar a las promotoras a presentarse a esta convocatoria de cesión de suelos a coste cero para la construcción de entre 1.400 y 1.700 VPO de alquiler temporal (en función de que sean de uno o dos dormitorios). Las empresas estarán obligadas a presentarse a las convocatorias que pongan en marcha tanto el Gobierno central como la Junta para subvencionar la realización de este tipo de viviendas. No obstante, si no existen esas convocatorias o no logran la ayuda de esas administraciones, el Ayuntamiento les aportará una cuantía de 18.000 euros a fondo perdido por vivienda construida.

El alcalde ha definido como una «red de seguridad» esta aportación que fue reclamada semanas atrás por la promotora de capital sueco Lagoom Living, especialmente volcada con la construcción de VPO en alquiler. Para cubrirla a nivel financiero, el Consistorio prevé aprobar el próximo mes de septiembre un expediente económico para reservar unos 31 millones de euros con destino a unas subvenciones que se podrían entregar entre 2027 y 2028 a medida que se vayan acabando las obras.

Dos suelos menos de los previstos inicialmente

No obstante, todo va a depender de que exista interés por parte de las empresas. Para ello, el Instituto Municipal de la Vivienda publica desde este martes en su página web el detalle de las condiciones con las que se cederán los suelos, divididos en cinco lotes y repartidos por varias zonas de la ciudad. En total serán 22 parcelas, dos menos de las previstas inicialmente, porque los responsables municipales han pensado que esas dos pueden tener otras utilidades como espacios para aparcamientos.

En las próximas semanas, empresas y entidades podrán elevar al Ayuntamiento sus alegaciones o propuestas respecto a esas bases, antes de que se ponga en marcha como tal la oferta de los suelos, un hito que podría producirse en octubre. A partir de ese momento, las promotoras tendrán un mes para presentar sus respectivas ofertas para los suelos, y comenzará el proceso de adjudicación, que podría durar varias semanas o meses. Una vez que sean adjudicatarias de los terrenos en cuestión, tendrán dos meses para pedir la licencia de obras, dos años para ejecutarlas desde la obtención de los permisos y tres meses para entregar las llaves desde su finalización.

De la Torre, que ha estado acompañado por el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, y la edil de Urbanismo, Carmen Casero, ha confiado en que la tramitación de estas licencias sea ágil y ha mostrado su deseo de que esta convocatoria, a la que ha definido como «histórica», tenga «éxito», de forma que los cinco lotes de suelos recaben ofertas de varias empresas.

Asimismo, ha destacado que esta medida está orientada sobre todo a dar una solución habitacional temporal a jóvenes, por lo que se va a exigir que el 60% como mínimo de cada lote de suelos o promoción esté destinado a menores de 35 años. Asimismo, más de la mitad de los pisos de cada proyecto, en concreto el 55%, tendrán que ser de un dormitorio, que se podrán complementar con un 15% adicional de espacios comunitarios como gimnasio o salas para el estudio.

A la hora de elegir a las empresas constructoras y gestoras de las VPO, el IMV tendrá en cuenta sobre todo el aspecto económico ya que, de un total de 100 puntos, otorgará un máximo de 60 a aquellas sociedades que propongan unos alquileres más bajos, respecto al tope de 10 euros por metro cuadrado. Los restantes 40 puntos se otorgarán en función de criterios técnicos como la arquitectura, el consumo de energía, el mantenimiento del edificio, y el plan de obras.