Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sarah Almagro, con su padre, Ismael Almagro

Andalucía tendrá un comité para coordinar amputaciones en niños y adolescentes pionero en España

La iniciativa, reclamada por la familia de Sarah Almagro, nace con el objetivo de evitar reamputaciones y sufrimiento innecesario a los pacientes, y facilitar su adaptación a las prótesis

Ana Barreales

Ana Barreales

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:41

Las amputaciones en niños y adolescentes son procesos poco frecuentes, pero suponen un enorme impacto con consecuencias físicas, psicológicas y económicas para los pacientes y ... sus familias. Andalucía tendrá a partir del año próximo un comité interdisciplinar para coordinar estas intervenciones entre las distintas especialidades médicas que intervienen en un proceso de amputación con el fin de mejorar la calidad de vida posterior. La iniciativa, pionera en España, supone un nuevo capítulo en la lucha de la familia de Sarah Almagro, la joven parasurfista malagueña que en 2018 sufrió la amputación de sus pies y sus manos a consecuencia de una meningitis meningocócica

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  5. 5

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  6. 6 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  7. 7

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  8. 8 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  9. 9 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga
  10. 10 El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Parauta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía tendrá un comité para coordinar amputaciones en niños y adolescentes pionero en España

Andalucía tendrá un comité para coordinar amputaciones en niños y adolescentes pionero en España