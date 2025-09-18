Andalucía tendrá un comité para coordinar amputaciones en niños y adolescentes pionero en España

Las amputaciones en niños y adolescentes son procesos poco frecuentes, pero suponen un enorme impacto con consecuencias físicas, psicológicas y económicas para los pacientes y ... sus familias. Andalucía tendrá a partir del año próximo un comité interdisciplinar para coordinar estas intervenciones entre las distintas especialidades médicas que intervienen en un proceso de amputación con el fin de mejorar la calidad de vida posterior. La iniciativa, pionera en España, supone un nuevo capítulo en la lucha de la familia de Sarah Almagro, la joven parasurfista malagueña que en 2018 sufrió la amputación de sus pies y sus manos a consecuencia de una meningitis meningocócica

«Sarah ha entrado cuatro veces en quirófano para reamputaciones que podrían haberse evitado»

La necesidad de coordinar todo el proceso vinculado a las amputaciones es algo que la familia Almagro lleva reclamando desde 2018 para que «que nadie pase por lo que hemos pasado nosotros a causa de la descoordinación y el desconocimiento. Sarah ha entrado cuatro veces en quirófano para reamputaciones que podrían haberse evitado si se hubiera hecho bien desde el principio», explica su padre, Ismael Almagro.

El comité autonómico será un órgano rector, que como ocurre con los trasplantes, dirija y coordine las acciones previas y posteriores de cada una de las especialidades implicadas en una amputación a fin de mejorar la vida posterior del amputado y facilitar su adaptación a las prótesis. «Que un amputado pueda volver a su trabajo es quitar una carga económica a la administración y permite al paciente recuperar parte de su vida anterior», añade Almagro.

Se trata de coordinar a «cirujanos plásticos que cuiden la terminación del muñón, traumatólogos que estudien la funcionalidad y la prevención de dolencias articulares, cirujanos vasculares que consigan el perfecto riego de la musculatura residual, rehabilitadores que dicten las pautas para una recuperación funcional, protésicos que asesoren sobre las prótesis más adecuadas a cada persona y su forma de vida, fisioterapeutas que dirijan los ejercicios para un restablecimiento funcional y psicólogos que ayuden en un proceso de terapia tan duro», explica Almagro.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía reconoce, en una respuesta solicitada por portal de transparencia por parte de la familia Almagro, que se está ultimando «la constitución de un Comité Autonómico de Amputación Infantil y Adolescente para la valoración de casos y derivación a unidades de referencia según el grado de complejidad», que estará funcionando el año próximo

No es ésta la primera batalla de la familia de Sarah Almagro para que nadie se vea en una situación como la que pasaron ellos. Consiguieron primero que se incluyera en el calendario la vacuna tetravalente que hubiese protegido a su hija de la meningitis. Gracias a su empeño y a la decisión de la Junta, los niños andaluces son vacunados para no padecer ese tipo de meningitis. Poco después consiguieron que la sanidad pública financiara las prótesis de pies y manos que le permiten a Sarah una vida autónoma, que hasta entonces tenían que pagarse ellos mismos porque las que se financiaban erán más estéticas que funcionales.

Accesos al historial

Por otra parte, Almagro criticó que aún no se ha cumplido la resolución del consejo de transparencia que ordenaba al SAS facilitar «el historial de accesos injustificados desde hospitales y centros de Salud a la historia clínica de su hija Sarah por personal sanitario ajeno a su tratamiento».