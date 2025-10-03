Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un proyectil de Israel impacta en Gaza. EFE

Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo y le advierte de que «se desatará el infierno» si no acepta el plan de paz

El presidente estadounidense había dado «tres o cuatro días» al grupo islamista, que continúa analizando los puntos para hacer alegaciones

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Cuando el pasado lunes Donald Trump presentó su plan de paz para Gaza, una hoja de ruta de 20 puntos que supone la desaparición de ... Hamás, dio «tres o cuatro días» al grupo islamista que gobierna Gaza para responder a su propuesta. Ese ultimátum va llegando a su final y los integristas que combaten a Israel en la Franja aún no han tomado una decisión. De hecho, han solicitado que el plazo se extienda para analizar todos los puntos y presentar sus alegaciones, y Trump ha decidido concederles hasta el domingo para que hagan pública su postura.

