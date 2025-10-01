Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

Se mantiene la incertidumbre a la espera de conocer la respuesta de Hamás a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra ... en Gaza. Los islamistas mantienen las consultas abiertas con el resto de facciones palestinas y, según informa el medio saudí 'Asharq Al Awsar', han solicitado a los mediadores modificaciones en el texto de 20 puntos que han recibido.

El diario saudí, citando fuentes palestinas cercanas a Hamás, apunta a las cláusulas sobre el desarme del brazo armado, el exilio de sus líderes y la retirada del ejército israelí como los temas clave en los que los islamistas exigen aclaraciones. La misma fuente indicó que «los líderes de Hamás dejaron claro que se requieren garantías internacionales para la retirada israelí completa de la Franja de Gaza y que no se violará el alto el fuego» y que estas modificaciones del texto harán que Hamás necesite aun «de dos a tres días para formular de manera oficial su posición».

La presión diplomática crece en torno al grupo islamista. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, declaró en una entrevista al canal Al Jazeera que Hamás no podrá obtener un mejor acuerdo. Al Thani pidió al grupo que lo acepte y confíe en las garantías de Donald Trump.

Qatar es uno de los países con mayor influencia sobre Hamás y considera que el acuerdo logra dos objetivos claves como son el final de la matanza de civiles y del desplazamiento forzado de los palestinos dentro de la Franja.

El tiempo corre en contra de Hamás ya que Trump quiere una respuesta para el fin de semana. Si esta no llega, o si es negativa, Israel mantendrá la luz verde para arrasar Gaza y «terminar el trabajo», tal y como declaró Benjamín Netanyahu en la rueda de prensa del lunes en la Casa Blanca.