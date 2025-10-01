Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palestinos en el sur de la Franja realizan sus compras en un mercado al aire libre entre las ruinas de las casas. Reuters

Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

La organización islamista pide aclaraciones en torno al desarme y el exilio de sus líderes y pide más tiempo para debatir la propuesta de la Casa Blanca

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:23

Se mantiene la incertidumbre a la espera de conocer la respuesta de Hamás a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra ... en Gaza. Los islamistas mantienen las consultas abiertas con el resto de facciones palestinas y, según informa el medio saudí 'Asharq Al Awsar', han solicitado a los mediadores modificaciones en el texto de 20 puntos que han recibido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  7. 7 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  8. 8 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  9. 9 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  10. 10 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz