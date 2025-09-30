Hamás abre una consulta interna «responsable y objetiva» sobre el plan de paz

Hamas ha abierto consultas con sus líderes políticos y militares, «tanto en Palestina como en el extranjero», para estudiar el plan de paz acordado por ... Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La organización islamista admite que ya tiene el documento en sus manos después de que fuera entregado el lunes a su delegación en Doha. Este mismo martes se reunirá con sendas misiones turca y catarí para contrastar juicios de valor.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, ha señalado que tiene el compromiso de la milicia de analizar la propuesta «con responsabilidad» y «objetividad». Sin embargo, sus dirigentes le han trasladado que necesitará «más tiempo» para pronunciarse. «Es demasiado pronto para hablar de una respuesta», precisaron los cataríes, quienes han garantizado que «seguiremos en contacto con ellos».

No obstante, CBS News ha informado a primera hora de esta tarde que Hamás se inclina a aceptar los términos de la propuesta estadounidense y que su respuesta será transmitida este miércoles a Egipto y Catar. La cadena cita fuentes «próximas» al proceso.

La organización islamista debe realizar un amplio número de consultas entre sus dirigentes, incluidos los que están desplegados en Gaza City y otros lugares de la Franja donde se desarrolla la operación militar israelí. Todo ello hace especialmente difíciles los contactos. «Las discusiones podrían durar varios días debido a las complejidades de la comunicación entre los miembros del liderazgo y los movimientos, especialmente después de la agresión israelí en Doha«, ha manifestado una fuente palestina a la agencia AFP.

El bombardeo del 9 de septiembre contra el equipo de negociadores islamista en la capital de Catar abatió a algunos dirigentes menores e hizo que los principales líderes se pusieran a cubierto en refugios bien ocultos a ojos de Israel. Otros jefes militares se encuentran previsiblemente en Gaza City, en medio de los combates, cada vez más feroces. Los tres ejércitos israelíes, terrestre, aéreo y la Armada, continúan el asedio de la capital de la Franja con intensos bombardeos que esta madrugada han causado decenas de muertos.

Medios cataríes han añadido que, a diferencia de anteriores ofertas de tregua y de liberación de rehenes, en este caso la Casa Blanca ha distribuido un «plan integral» que requiere «un mayor esfuerzo de discusión» interna. Apartados como el desarme de la milicia o la ausencia de un reconocimiento expreso del Estado palestino no son bien vistos por Hamás. Tampoco ha sido de su gusto quedarse al margen completamente de las negociaciones.

La retirada gradual del ejército hebreo choca inicialmente con la condiciones de los milicinos de que la presencia de las Fuerzas de Defensa solo se limite al perímetro de la Franja. Y Tony Blair, el ex primer ministro británico que jugará un papel clave en la nueva autoridad transitoria del territorio, nunca ha sido una figura bienvenida entre ellos.

Una «rendición»

La Yihad Islámica Palestina ha expresado ya su rechazo al plan de paz. Equipara su aceptación con una «rendición». Y Abu Ali Hassan, dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina, lo ha calificado como una «receta para gestionar la guerra y prolongarla, no para ponerle fin». A su juicio, es «un intento desesperado de separar Gaza de la entidad territorial palestina».

Los países árabes y musulmanes, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán, han expresado su compromiso de colaborar en este nuevo intento para lograr la paz en Oriente Medio, La Casa Blanca e Israel han recibidó además el respaldo de los países europeos, España, Francia, Países Bajos y el Reino Unido incluidos, y de la propia UE, cuya portavoz ha confiado en que se abra una ventana a la «paz duradera». Todos, no obstante son conscientes de la fragilidad del momento, y de hasta qué punto Hamás está dispuesto a aceptar el plan. La tensión en el gabinete hebreo también es grande, aunque parte del sector ultra encabezado por Bezazel Smotrich podría asumirlo incluso siendo «imperfecto» si se subraya la negativa a la creación de un Estado palestino.

Rusia y China también han aplaudido «los esfuerzos que lleven a reducir las tensiones entre Palestina e Israel», según un portavoz de Exteriores en Pekín. Menos comedido, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha informado de que Moscú está dispuesto a implicarse en el proceso sí así se lo pidiera Estados Unidos. El Gobierno «siempre apoya y aplaude cualquier esfuerzo, incluidos los de Trump, para evitar la tragedia que está teniendo lugar»., ha subrayado.

Alemania ha sido la nación más proactiva. El ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, viajará este próximo fin de semana a la región para respaldar la propuesta «con medidas concretas». El canciller, Friedrich Merz, ha elogiado el acuerdo como «la mejor oportunidad para poner fin a la guerra» y «nosotros estamos dispuestos a contribuir a la implementación del plan». Merz ha destacado el papel de Israel por aceptar una propuesta cuyo articulado le obligará a tragar algunos sapos, y ha pedido a Hamás que haga lo mismo. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya advirtió que el plan «no satisfara por completo» ni al Estado hebreo ni a la organización islamista.