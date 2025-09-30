Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Guardias de seguridad israelíes a las afueras de Jerusalén. EFE

«Hay que parar o ir hasta el final, pero esto debe acabar»

Vecinos de Jerusalén reciben el plan de Trump con escepticismo, convencidos de que, antes o después, Hamás volverá a atacar a Israel

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:10

El mercado de Mahane Yehuda, el más popular de Jerusalén Oeste, retumba al ritmo de la música que unos jóvenes llegados de las colonias ponen ... a todo volumen. Recaudan dinero con el rito judío del 'kaparot', que significa «expiación» y consiste en balancear un pollo vivo sobre la cabeza de una persona mientras se reza para que los pecados se transfieran al animal. Llega Yom Kippur, el día más sagrado para el judaísmo y en la víspera se busca que los pecados sean purgados.

