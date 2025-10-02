Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Abordaje de soldados de Israel al barco 'Florida', que forma parte de la Flotilla humanitaria. Reuters

Israel prepara la deportación de los casi 500 activistas de la Flotilla

Quienes acepten su expulsión volarán a sus lugares de origen y los que se nieguen irán a prisión a la espera de juicio

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Israel no permitió a la Flotilla llegar a la costa de Gaza y entregar la ayuda humanitaria, pero su mensaje caló y las protestas y ... muestras de solidaridad prendieron en ciudades de todo el mundo tras conocerse su captura. Desde que zarpó de Barcelona el 1 de septiembre, Israel comenzó a preparar el dispositivo para bloquear el acceso de más de 40 barcos y 500 activistas y, llegado el momento, lo puso en marcha, en pleno Yom Kippur, la fiesta más sagrada para los judíos.

