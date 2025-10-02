Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zaher Khaled Hassan Birawi, periodista de Al-Hiwar TV. E. C.

Zaher Birawi, el activista palestino-británico señalado por Israel como enlace de Hamás

Es una figura clave en la flotilla hacia Gaza

Yvannia Salazar-Saborio

Londres

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:14

Zaher Khaled Hassan Birawi, nacido a inicios de los años 60 en Cisjordania, lleva más de tres décadas viviendo en Londres, donde se ha convertido ... en una de las figuras más influyentes y a la vez más polémicas del activismo propalestino en Europa. Periodista en Al-Hiwar TV, canal árabe con sede en la capital británica y presidente del EuroPal Forum, Birawi es también uno de los miembros fundadores de la Coalición de la Flotilla de la Libertad y responsable de la sección británica de la Palestinian Conference for Palestinians Abroad (Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero, PCPA por sus siglas en inglés). En la década de 2000, Birawi colaboró con el político británico George Galloway, que fue diputado laborista, siendo portavoz de la organización Viva Palestina, impulsada por este último para enviar convoyes humanitarios a Gaza.

