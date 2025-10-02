Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE

Líderes europeos piden a Israel que garantice «un tratamiento humanitario» a la flotilla

El presidente español reitera que la flotilla «no supone ninguna amenaza para Israel». Irlanda, Noruega y Polonia también piden «cautela» al Estado hebreo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Enviada especial. Copenhage

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:27

Comenta

Después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, evitaran pronunciarse sobre la ... intercepción de la flotilla humanitaria a Gaza por las fuerzas israelíes, varios líderes europeos se han pronunciado sobre esta cuestión este jueves, a su llegada al encuentro de la Comunidad Política Europea. «La flotilla no representa ninguna amenaza para el Gobierno israelí y espero que las fuerzas israelíes tampoco lo sean para ellos. Lo que están haciendo es suplantar algo que está impidiendo Israel y es que la UNRWA y la ayuda humanitaria entren en Gaza», ha destacado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  2. 2 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  3. 3

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  4. 4 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  5. 5 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  6. 6 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  7. 7 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  8. 8

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  9. 9 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Líderes europeos piden a Israel que garantice «un tratamiento humanitario» a la flotilla

Líderes europeos piden a Israel que garantice «un tratamiento humanitario» a la flotilla