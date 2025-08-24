Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios hombres cargan el cuerpo de un gazatí muerto en un incendio provocado por Israel. Reuters

La población de Ciudad de Gaza, al límite: «Mejor acabar en un cementerio aquí que regresar al Sur»

Muchos residentes se niegan a evacuar la urbe como ordena Israel porque están hartos de huir y porque ya no tienen a dónde ir

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:37

La declaración de hambruna en Ciudad de Gaza no frena los planes de invasión de un Benjamín Netanyahu que presiona a los militares para que ... se den prisa. Miles de vecinos escapan de los intensos bombardeos con los que Israel golpea el norte y este de la urbe para empujar a la población a los barrios próximos a la playa. Zonas enteras están siendo arrasadas para que nadie pueda regresar. Muchos se quedan en las calles; otros, seguros de la inminencia de la entrada por tierra del enemigo, siguen camino al Sur y aparecen en lugares como Deir el Balah, en el centro de la Franja, donde también llueven las bombas. Llegan agotados tras superar 20 kilómetros y la mayor parte hace el trayecto a pie porque es casi imposible encontrar transporte. Si lo consigues, el trayecto en coche puede costar 450 euros. Es un camino que discurre por la costa en el que la gente lleva sus escasas pertenencias encima. Es un viaje que la mayoría ya realizó en las primeras semanas de la operación israelí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  5. 5 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  6. 6 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  7. 7 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  8. 8 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La población de Ciudad de Gaza, al límite: «Mejor acabar en un cementerio aquí que regresar al Sur»

La población de Ciudad de Gaza, al límite: «Mejor acabar en un cementerio aquí que regresar al Sur»