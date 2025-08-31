Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abu Obeida, en el centro, en uno de los vídeos publicados por Hamás en el pasado. EFE

Israel amenaza a la cúpula de Hamás en el extranjero tras matar a otro de sus jefes

El primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, comunicó la muerte del portavoz del brazo armado, Abu Obeida, sólo un día después de anunciar el asesinato del jefe de Gobierno de los hutíes

T. Nieva

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:33

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicó el domingo el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás en Gaza, Abu Obeida, a manos del ... ejército. «Eliminado», escribió en X. El fallecido fue durante años el rostro habitual de los mensajes en vídeo que lanzaba la milicia, cuya cúpula se ha visto diezmada en los 23 meses que dura ya la guerra en el enclave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  7. 7 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  8. 8

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  9. 9 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  10. 10

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Israel amenaza a la cúpula de Hamás en el extranjero tras matar a otro de sus jefes

Israel amenaza a la cúpula de Hamás en el extranjero tras matar a otro de sus jefes