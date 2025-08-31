Los rebeldes hutíes de Yemen confirman que Israel mató a su primer ministro

Los rebeldes hutíes que controlan parte de Yemen anunciaron el sábado la muerte de su primer ministro y la de varios miembros de su gabinete ... en los bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital, Saná.

«Anunciamos el martirio del combatiente Ahmad Ghaleb al Rahwi, jefe del Gobierno, junto con varios de sus ministros, en el ataque perpetrado el jueves por el enemigo israelí mientras se encontraban reunidos en Saná», indicaron los islamistas, uno de los grupos proxis que Irán ha utilizado tradicionalmente para arremeter contra el país hebreo.

Como era de esperar, los hutíes clamaron venganza. «Prometemos a Dios, al querido pueblo yemení y a las familias de los mártires y heridos que nos vengaremos», declaró Mehdi al Machat, jefe del consejo político supremo, en un mensaje en vídeo en Telegram. Además, llamó a «todas las empresas extranjeras presentes en la entidad ocupante» a irse «antes de que sea muy tarde».

El grupo rebelde ha lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, afirmando actuar en solidaridad con los palestinos, pero la mayoría de estos fueron interceptados por el ejército israelí. El último de ellos tuvo lugar el miércoles.