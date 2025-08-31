Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La muerte del primer ministro, en la portada de un periódico yemení. EFE

Los rebeldes hutíes de Yemen confirman que Israel mató a su primer ministro

Ahmad Ghaleb al Rahwi y varios de sus ministros fallecieron en un ataque hebreo cuando estaban reunidos en Saná

T. Nieva

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:05

Los rebeldes hutíes que controlan parte de Yemen anunciaron el sábado la muerte de su primer ministro y la de varios miembros de su gabinete ... en los bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital, Saná.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  3. 3 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  4. 4 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  5. 5 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  6. 6 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  7. 7

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  8. 8

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  9. 9 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  10. 10 Retrasos «importantes» en los AVE entre Málaga y Madrid por el incendio de un tren en Ciudad Real en plena operación retorno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los rebeldes hutíes de Yemen confirman que Israel mató a su primer ministro

Los rebeldes hutíes de Yemen confirman que Israel mató a su primer ministro