Israel recupera los cuerpos de dos rehenes en la Franja

El ejército israelí ha anunciado este viernes que ha logrado recuperar los cuerpos de dos rehenes que perdieron la vida en los atentados de Hamás ... el 7 de octubre de 2023. El rescate de ambos cadáveres se ha producido en una operación en un lugar no revelado de la Franja de Gaza y los restos se han trasladado a su país natal. Una de las víctimas es Ilan Weiss, de 56 años, que murió mientras defendía el kibutz Be'eri del ataque islamista donde más de 130 vecinos fueron asesinados. El nombre del segundo cautivo no se ha hecho aún público porque continúa el proceso de identificación en el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel han recuperado el cuerpo del difunto Ilan Weiss y también han recuperado restos vinculados a otro secuestrado cuyo nombre aún no ha sido revelado», según han informado las fuerzas hebreas en su cuenta de X, sin dar más datos sobre el día o el lugar donde hallaron los cadáveres. Las fuentes de Inteligencia consultadas por el Canal 12 israelí se limitan a explicar que la operación se llevó a cabo «en un territorio muy hostil» del enclave.

El cadáver de Weiss había sido trasladado a la Franja tras el ataque contra el poblado. Su esposa, Shiri, de 53 años, y una de sus hijas, Noga, de 18, también fueron tomadas como rehenes sin saber cada una cuál había sido la suerte del resto de la familia. Ambas fueron liberadas en un intercambio en noviembre de 2023 y pudieron reeencontrarse. No así con el padre, que fue declarado muerto por las autoridades israelíes el 1 de enero de 2024, aunque hasta ahora no habían podido recuperar su cuerpo.

La esposa y la hija de uno de los rehenes rescatados ahora sin vida también fueron secuestradas por los islamistas aunque recuperaron la libertad apenas unas semanas después del ataque

El primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha expresado sus condolencias a las familias de Weiss y el otro cautivo, al tiempo que ha puesto en valor a las fuerzas de seguridad por su «determinación y coraje». El líder conservador ha reiterado que Israel «no descansará hasta que todos los rehenes sean devueltos, los vivos y los muertos».

Tras este último rescate, 48 secuestrados permanecen en manos de Hamás en la Franja de Gaza, según las cifras que maneja Tel Aviv, y de ellos se cree que 20 están vivos. El Ejecutivo de Netanyahu ha expresado su preocupación por el estado de dos de ellos.