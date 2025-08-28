Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Palestinos huyen de un lugar a otro de Ciudad de Gaza cargados con sus enseres. Reuters

Israel acelera la invasión de Ciudad de Gaza pese a la resistencia a la orden de desalojo

Apenas unos miles de personas han aceptado abandonar la zona, que continúa sometida a fuertes bombardeos y podría ser tomada en menos de dos semanas

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:35

Una semana después de la declaración oficial de hambruna en Ciudad de Gaza, Israel sigue sin permitir la entrada de la ayuda necesaria para hacer ... frente a la crisis alimentaria y avanza con fuerza en su plan de invasión terrestre de la zona. El Ministerio de Salud palestino ha informado de la muerte de otras cuatro personas más por malnutrición y Naciones Unidas alertó de que la falta de comida afectará de manera severa a 640.000 personas para finales de septiembre. Una cifra que podría ser aún mayor ya que las cosas se complicarán mucho más para los gazatíes en cuanto las tropas enemigas invadan el mayor núcleo urbano de la Franja, algo que puede producirse en menos de dos semanas.

