Bombardeo israelí este viernes en Ciudad de Gaza contra un edificio residencial, la torre Mushtaha. EFE

Israel bombardea un edificio residencial en Ciudad de Gaza

Tel Aviv asegura que el inmueble era utilizado por Hamás, mientras se prepara para tomar la principal urbe del enclave palestino

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:17

El ejército hebreo ha anunciado que este viernes ha bombardeado un edificio en Ciudad de Gaza, la mayor urbe del enclave palestino que Israel planea ... conquistar. Una acción que llega pocas horas después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que «se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza» y amenazara con intensificar los ataques hasta que Hamás se rinda de forma definitiva. Una vez más, Tel Aviv ha defendido en un comunicado que el movimiento islamista había instalado dentro del inmueble, la torre Mushtaha, «infraestructuras utilizadas para preparar y llevar a cabo ataques contra las tropas del ejército israelí». «Antes del bombardeo, se han tomado medidas de precaución para limitar los daños causados a la población civil, incluyendo avisos previos, el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia», agrega el Ministerio de Defensa hebreo.

