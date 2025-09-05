Israel bombardea un edificio residencial en Ciudad de Gaza

El ejército hebreo ha anunciado que este viernes ha bombardeado un edificio en Ciudad de Gaza, la mayor urbe del enclave palestino que Israel planea ... conquistar. Una acción que llega pocas horas después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que «se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza» y amenazara con intensificar los ataques hasta que Hamás se rinda de forma definitiva. Una vez más, Tel Aviv ha defendido en un comunicado que el movimiento islamista había instalado dentro del inmueble, la torre Mushtaha, «infraestructuras utilizadas para preparar y llevar a cabo ataques contra las tropas del ejército israelí». «Antes del bombardeo, se han tomado medidas de precaución para limitar los daños causados a la población civil, incluyendo avisos previos, el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia», agrega el Ministerio de Defensa hebreo.

The moment Israeli fighter jets showered the Mushtaha Tower in Gaza City with missiles this afternoon, reducing it to rubble and displacing hundreds of its residents as well as many others who had sought refuge nearby. pic.twitter.com/6d1Ip3FU1X — Quds News Network (@QudsNen) September 5, 2025

Por su parte, la Defensa Civil de Gaza ha reportado este viernes 19 muertos en ataques israelíes en la metrópoli y sus alrededores, una zona en la que, según estimaciones de la ONU, viven casi un millón de personas. Desde el inicio del conflicto bélico el 7 de octubre de 2023 más de 64.300 palestinos han perdido la vida bajo el fuego de Israel.

La población de la localidad atacada muestra su preocupación ante el inicio de la ofensiva contra Ciudad de Gaza. «Las noticias sobre el inicio de los bombardeos israelíes contra edificios de apartamentos son aterradoras. Todo el mundo está asustado y no sabe adónde ir», ha expresado en declaraciones a la agencia AFP Ahmed Abu Wutfa, de 45 años, que reside en la quinta planta de un bloque de pisos al oeste de la urbe. «Mis hijos están aterrorizados, y yo también. No hay ningún lugar seguro, solo esperamos que la muerte llegue pronto».

Ampliar Palestinos velan a sus familiares fallecidos en los ataques israelíes de la pasada madrugada. EP

Desde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció su plan para tomar el control de Ciudad de Gaza, el ejército ha intensificado sus bombardeos contra esta población tras casi dos años de guerra en la Franja. Precisamente una hora antes de la ofensiva de este viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que habían identificado «una importante actividad terrorista de Hamás en una amplia variedad de infraestructuras» en la mayor urbe palestina, «especialmente en edificios de gran altura».

En este sentido, Tel Aviv avisa que en los próximos días continuará con sus operaciones en la metrópoli gazatí y atacará las instalaciones que, sostienen, se han convertido en bases «terroristas». Entre ellos apuntan a cámaras, centros de mando de observación y posiciones de francotiradores y antitanques. Una infografía animada enviada junto al comunicado de las FDI muestra una cámara de vídeo en lo alto del inmueble con un «centro de mando de observación» de Hamás y una «ruta de túneles subterráneos».