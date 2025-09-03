Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un tanque del ejército israelí avanza a lo largo de la valla de separación en la frontera con la Franja. AFP

Israel plantea una anexión casi total de Cisjordania pese al rechazo en la región

Emiratos advierte a Netanyahu de que el proyecto atraviesa «una línea roja» e impide que se alcance «una paz duradera»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:59

Mientras el ejército de Israel moviliza a decenas de miles de reservistas para el asalto de Ciudad de Gaza, Benjamín Netanyahu reabre el frente de ... Cisjordania y plantea su anexión. Se trata de un formalismo ya que, de facto, los territorios palestinos se encuentran bajo régimen de ocupación militar, pero el plan fue calificado de «línea roja» por Emiratos Árabes Unidos. El primer ministro hebreo recuperó el viejo sueño del ultranacionalismo sionista como respuesta a los anuncios de Francia, el Reino Unido, Canadá, Australia y Bélgica de reconocer el Estado palestino. Su titular de Economía, Bezalel Smotrich, fue más concreto y propuso extender la soberanía israelí al 82% de Judea y Samaria, nombres bíblicos de Cisjordania.

