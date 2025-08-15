Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

La ONU considera ilegal el plan de asentamientos de Israel para dividir Cisjordania

El ministro de Seguridad hebreo, ajeno a las críticas, amenaza a un líder palestino en la cárcel.

Antón Etxebarria

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:23

La oficina de derechos humanos de la ONU afirmó este viernes que la decisión de Israel de construir un nuevo asentamiento de más de 3. ... 400 casas cerca de Jerusalén Este es ilegal según el derecho internacional y pone a los palestinos de la zona en riesgo de desalojo forzoso, lo que describió como un crimen de guerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  5. 5 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  6. 6 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  7. 7 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  8. 8 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  9. 9 Extinguido el incendio forestal en La Cala de Mijas: una colilla pudo ocasionarlo
  10. 10 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ONU considera ilegal el plan de asentamientos de Israel para dividir Cisjordania

La ONU considera ilegal el plan de asentamientos de Israel para dividir Cisjordania