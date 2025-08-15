La ONU considera ilegal el plan de asentamientos de Israel para dividir Cisjordania

La oficina de derechos humanos de la ONU afirmó este viernes que la decisión de Israel de construir un nuevo asentamiento de más de 3. ... 400 casas cerca de Jerusalén Este es ilegal según el derecho internacional y pone a los palestinos de la zona en riesgo de desalojo forzoso, lo que describió como un crimen de guerra.

Es la última crítica que recibe el plan del ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, para levantar un barrio judío que separaría Jerusalén Oriental de Cisjordania con el objetivo de «enterrar» la idea de un Estado palestino.

BROKEN: Look at his face — weak, beaten, powerless.

This is arch-terrorist Marwan Barghouti, serving 5 life sentences for murdering Israelis, as he’s confronted in prison by National Security Minister Itamar Ben-Gvir, the most powerful person in the prison services. With one… pic.twitter.com/EG7cWuB4Di — Mossad Commentary (@MOSSADil) August 15, 2025

Pero, lejos de retractarse, los miembros más radicales del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu continuaron ayer provocando polémica con su desdén hacia los palestinos. Esta vez ha sido el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, quien compartió en redes sociales un vídeo en el que se le ve visitando en la cárcel al destacado palestino Marwan Barghouti. «No ganarás. A cualquiera que se meta con el pueblo de Israel, a cualquiera que asesine a nuestros niños, a cualquiera que asesine a nuestras mujeres, lo eliminaremos», le dice.

Y no es mentira. Según las autoridades gazatíes, el número de muertos de la ofensiva israelí ha dejado ya casi 62.000 muertos, de los cuales, según la ONU, al menos 1.760 perdieron la vida cuando esperaban lograr ayuda humanitaria. «La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí», estima la agencia de Derechos Humanos de la ONU. Ayer 23 personas murieron, 12 de ellas cuando buscaban comida, según el parte de guerra de la Defensa Civil gazatí.